Финансовый рост обеспечивает повышение цен, а рост экземпляров - популярность электронных книг



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Российский книжный рынок в 2017 году продолжит расти в денежном выражении, достигнув 75 млрд рублей. При этом в числе экземпляров прирост окажется минимальным — его обеспечат электронные книги, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз издательской группы «Эксмо-АСТ».

По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, в деньгах рынок продолжит расти примерно на 7% ежегодно. К 2025 году издатели намерены удвоить объем рынка. В натуральном выражении объем рынка в 2017 году достигнет 300 млн экземпляров против 299 млн годом ранее. В 2018 году в холдинге прогнозируют рост на 2%, до 306 млн.

Коммерческий рынок бумажных книг в рублях растёт, а в количестве экземпляров останется на прежнем уровне. Это происходит за счёт увеличения цен. В экземплярах драйвером остаются электронные книги. Сейчас на них приходится около 3% рынка, в перспективе они займут 15%, прогнозирует Новиков.

Что касается бумажных книг, то быстрее всего растёт детская литература (на 12% в год) , так как в кризис детская литература сохраняет наиболее устойчивый и стабильный спрос. Кроме того, растет роль масс-маркета в структуре продаж, а во многих торговых сетях преобладают именно детские издания. Кроме того, «детская книга практически не подвержена пиратству, другим драйвером выступает рост рождаемости», добавляет Новиков.

В сегменте образования, включая учебники, продажи книг вырастут в 2017 году на 6%. Сегменты non-fiction и художественной литературы для взрослых вырастут на 3%.

Среди каналов продаж книг наиболее активно растут доходы интернет-магазинов. За этот год их оборот увеличится на 20%, до 12,8 млрд руб. Быстрее рынка растут «Лабиринт» и Ozon.ru. Это объясняется активной работой по продвижению книг, удобством покупки и ценовыми акциями, а также уходом с рынка других игроков.

В «Эксмо-АСТ» также отмечают рост на мировом рынке самиздата электронных книг, доля которого в общей структуре продаж уже обогнала малые и средние издательства и Amazon. В России рынок самиздата также развивается за счет низкой цены входа.