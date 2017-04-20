Медиаизмеритель предоставил заказчикам специальную версию софта для самостоятельной работы с данными



Depositphotos

Mediascope подготовила специальную версию софта в раках проекта «Big TV Рейтинг». С ее помощью клиенты смогут самостоятельно проводить всесторонний анализ получаемых данных. Расширенный функционал позволяет работать одновременно с разными платформами просмотра (телевизор или компьютер), а также анализировать прирост отложенного просмотра в зависимости от его глубины. На текущий момент максимальная глубина отложенного просмотра для компьютеров составляет 28 дней. С обновленным софтом участники проекта смогут анализировать результаты на еженедельной основе.

Телеканалы используют решения Mediascope (бывшей TNS Russia) на протяжении многих лет для работы с классическими телевизионными данными. В 2016 году компания запустила «Big TV Рейтинг» для измерения аудитории телевизионного контента и рекламы, размещенной в нем, в классической и digital средах. Измеритель пошел на трансформацию системы доставки и потребления контента, чтобы предоставить индустрии объединенные данные по потреблению контента.

На сегодняшний день к проекту присоединились практически все крупные телеканалы, а технология измерений уже охватывает потоковое видео «живых» трансляций телеканалов и видео по запросу. Пока «Big TV Рейтинг» развивается в пилотном формате. Официальный выход на рынок состоится, когда все стороны убедятся в максимальной корректности получаемых данных.

В начале апреля Mediascope провела встречу с членами Группы Пользователей Данных телевизионных измерений (ГПД), в рамках которой рассказала о текущем статусе проекта. Так, заказчики узнали о готовящейся системе контроля за выполнением обработки тегированного контента. Уже сейчас клиенты могут получать оперативные уведомления для каждой единицы контента о возникших проблемах. В дальнейших планах — запуск измерения mobile, улучшение систем контроля и клиентского сервиса.

ГПД объединяет экспертов рекламного рынка от коммуникационных агентств — членов АКАР, рекламодателей — членов НП «РусБренд» и телеканалов — членов Национальной Ассоциации Телерадиовещателей (НАТ). Группа ставит перед собой задачу улучшить качество телеизмерений в России, проконтролировать проводимые измерения и разработать совместные инициативы.