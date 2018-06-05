Пользоваться платежным сервисом пока могут только граждане Китая

В России запустился китайский платежный сервис WeChat Pay, который работает на основе мессенджера WeChat и позволяет оплачивать покупки с помощью QR-кода, сообщают «Ведомости».

WeChat Pay в основном ориентирован на приезжающих в Россию китайских туристов: для регистрации в приложении необходимо иметь китайский паспорт и кредитную карту. Сервис работает на основе мессенджера WeChat, для оплаты на кассе сканируется QR-код, сгенерированный системой.

Развитием сервиса в России займется платежная система Sendy. По словам председателя совета директоров Sendy Игоря Ключникова, в настоящее время WeChat Pay используют около 900 млн человек. WeChat есть практически у каждого китайца, кроме того, правительство запустило пилот по созданию виртуальной ID-карты, которая будет являться удостоверением личности, а авторизация будет проходить через WeChat, рассказывает Ключников.

Для WeChat Pay Россия стала 17-й страной в мире, где заработало приложение. Ожидается, что в будущем сервис будет доступен и для граждан России.

Над организацией приема WeChat Pay работает уже несколько российских магазинов, среди них ЦУМ, который фиксирует рост числа покупателей из Китая за год на 70%. Предложить своим клиентам принимать WeChat Pay скоро могут банки ВТБ и «Русский стандарт».

Напомним, что в России уже действует китайская платежная система Alipay. Пользоваться ей также могут только обладатели карт, эмитированных китайскими банками. С помощью Alipay гости из Китая могут расплатиться, в частности, в ЦУМЕ, ДЛТ, на МЦК и в аэропортах. Летом прошлого года аудитория Alipay, по собственным данным, насчитывала 520 млн человек.