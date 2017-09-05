Производитель занимает четвертое место по доле мирового рынка смартфонов

Четвертый по доле мирового рынка смартфонов производитель - китайская Oppo возвращается на российский рынок. В 2013 году компания уже пыталась заинтересовать своими устройствами отечественных покупателей, но россиян отпугнула высокая цена и неизвестность бренда, пишет газета «Ведомости».

По данным IDC, во II квартале 2017 г. Oppo поставила на мировой рынок 27,8 млн смартфонов — на ее долю пришлось чуть более 8% отгрузок. За год ее доля выросла на 2,5 п. п. На первом, втором и третьем местах — Samsung (23,3%), Apple (12%) и Huawei (11,3%). Несмотря на то что Oppo работает в достаточно высоком ценовом сегменте, ее смартфоны хорошо продаются, так как компания активно инвестирует в продвижение, маркетинг и рекламу.

Данные портала HeadHunter свидетельствуют, что Oppo активно ищет сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, компания ведет переговоры с крупнейшими российскими сотовыми ритейлерами — «Евросетью» и МТС. По данным источника газеты, также идут переговоры с «М.видео» и «Связным».

Не исключено, что смартфоны Oppo появятся в России до конца 2017 года, утверждают два собеседника издания. По словам одного из них, сейчас Oppo разрабатывает стратегию выхода на российский рынок. Он не исключает, что на первых порах речь может идти о небольшом, менее 10 наименований, модельном ряде. В каком ценовом сегменте, этот человек не уточнил, отметив, что стоить они могут как дорогие аппараты других китайских брендов, например Xiaomi или ZTE.

По мнению специалистов, к весне 2018 года Oppo вполне по силам завоевать до 5% российского рынка смартфонов в штуках.

В 2013 году Oppo уже выходила на российский рынок, но спустя год свернула продажи. Компания предложила устройства с высокими потребительскими характеристиками, но покупателей отпугнула высокая цена и то, что бренд был неизвестен в России.