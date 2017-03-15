Переговоры с китайской BBK Electronics ведет оператор МТС



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МТС может вывести на российский рынок два известных китайских бренда смартфонов - Oppo и Vivo. Оба входят в мировой TOP-5 по объему поставок и занимают лидирующие позиции на домашнем рынке. О переговорах между российским оператором и BBK Electronics РБК сообщил представитель МТС Дмитрий Солодовников.

По данным IDC, в 2016 году Oppo стал лидером по поставкам смартфонов в Китае. Бренд отгрузил на 122% больше техники, эксперты объясняют его успех удачной розничной стратегией с акцентом на оффлайновые магазины. Vivo занял третье место, тогда как на втором расположился Huawei. Вместе Oppo и Vivo контролируют более 30% китайского рынка.

Для BBK Electronics это уже вторая попытка вывести OPPO на российский рынок. Первая была предпринята в 2013 году, когда китайский производитель зарегистрировал компанию «ОППО Диджитал» и объявил о старте продаж OPPO Find 5. В магазинах появилось несколько бюджетных моделей, но через год они исчезли. В компании объясняли это тем, что фактические объемы продаж оказались ниже ожидаемых.

По неофициальной информации, переговоры с крупными китайскими брендами ведет и «ВымпелКом». Об интересе других крупных игроков рынка мобильного ритейла ничего не известно. Напомним, в прошлом году российскую розницу запустил другой популярный китайский бренд - Xiaomi. Сеть монобрендовых магазинов развивает дистрибьютор RDC Group.