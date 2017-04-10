Британский гигант Diageo уступил первенство китайскому производителю



Скриншот сайта moutai

Британская компания Diageo уступила звание самой дорогой в мире алкогольной компании китайской Kweichow Moutai Co. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Капитализация производителя «Маотай» на торгах в прошлую пятницу достигла $71,55 млрд. В то же время показатели Diageo оказались на уровне $71,05 млрд.

Согласно данным информационного агентства Bloomberg котировки Kweichow Moutai за последний год выросла в общей сложности на 55%. Темпы роста акций британского бренда Diageo оказались в два с лишним раза меньше.

Британский алкогольный гигант Diageo, производитель виски Johnnie Walker, водки Smirnoff и других популярных брендов, уступил звание самой дорогой спиртной компании Kweichow Moutai Co. Китайская компания производит самую элитную водку в Китае – маотай. Акции бренда с 2015 года выросли в четыре раза – до 389,5 юаней за штуку. Элитная водка «Маотай» - любимый напиток китайских чиновников и атрибут официальных банкетов. «Маотай» производится по уникальному рецепту в юго-западной провинции Гуйчжоу на воде из речки Чишуйхэ, протекающей в горном районе. Крепость напитка составляет от 53 до 55 градусов. Стоимость бутылки «Маотая» может достигать $200. Даже после кампании Си Цзиньпина по борьбе с коррупцией и излишествами, водка не потеряла популярности.

«Прежде основные продажи этой водки приходились за счет того, что она поставлялась на госбанкеты и на подарки бюрократам. Однако в настоящее время ее потребителями выступают уже представители среднего класса», - приводит ТАСС слова эксперта отрасли Чжу Даньпэна.