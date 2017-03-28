Группа ведет переговоры о покупке контрольного пакета в компании Integrated Whale

Китайская группа HNA Group ведет переговоры о покупке контрольного пакета в компании Integrated Whale, которой принадлежит 95% издателя журнала Forbes. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние источники.

По словам издания, гонконгский инвестфонд Integrated Whale, которому принадлежит Forbes, также ищет других возможных покупателей, но их имена пока неизвестны.

В 2014 году инвестфонд Integrated Whale купил журнал у его основателей, Forbes Media LLC . Тогда журнал был оценен в $475 млн. Ранее фонд специализировался на авиации и логистике, но в последнее время решил расширить присутствие в медиа, финансовом и культурном секторе.

Возможную сделку между HNA Group и Forbes оценивают как минимум в $400 млн.