С легкой руки креативщиков из агентства Progression сегодня открылась, скажем так, digital-исповедальня для сотрудников рекламных агентств.
Не знаем, как ребята, но редакция Sostav вовсе не собирается так просто отпускать некоторые грехи, например, шрифтоблудие и правкоприкладство, с которыми регулярно сталкивается.
В Progression признаются, за годы работы в рекламе сами сотрудники начали замечать за собой типичные «грешки профессии». Подборку самых страшных из них они и решили реализовать в новом проекте «Я грешен».
На сайте проекта собраны 13 самых страшных рекламных грехов — от кипиалчности и шрифтоблудия до сметотатства и блогопоклонства.
К каждому из них есть краткие пояснения, а при нажатии на кнопку «Отпустить грех» грешник получает возможность рассказать об этом в соцсетях.
Команда агентства отмечает, что с уважением относится к чувствам верующих и просит воспринимать «Я грешен» как развлекательно-юмористический проект.
«Каждое агентство хоть раз, но сталкивалось с обвинением во всех смертных грехах (а кто-то и с пожеланиями гореть в аду!), так что мы предлагаем коллегам с иронией посмотреть на свою работу», — рассказали в агентстве Progression.
13 самых страшных грехов рекламщика
- КИПИАЛЧНОСТЬ (завышать KPI в кейсовом ролике)
- ШРИФТОБЛУДИЕ (использовать в презентации шрифты, которые есть только у тебя)
- ФОРВАРДЕЙСТВО (неглядя пересылать комментарии клиента в креатив)
- ГАЙДЫНЯ (оправдывать посредственный дизайн гайдами клиента)
- КЕЙСОГОНЕВО (обещать клиенту, что каждая идея тянет на фестиваль)
- РЕФОПАДЕНИЕ (предлагать заведомо нереализуемые решения)
- КОПИПАСТВО (продавать старые идеи новым клиентам)
- ОБЕДНОСТЬ (приезжать на работу только к обеду)
- СМЕТОТАТСТВО (делать просчёт сметы в день сдачи тендера)
- БЛОГОПОКЛОНСТВО (предлагать интеграцию с блогерами для каждого бренда)
- СТАРОВЁРСТКА (делать презентации в формате 4:3)
- МЕДУЗОЛЮБИЕ (во всех проектах предлагать тест на Медузе… или спецпроект на Афише)
- ПРАВКОПРИКЛАДСТВО (выдавать свои правки за правки клиента)
Понедельник — отличное время для массовой исповеди, начинаем?