Кипиалчность и Шрифтоблудие: Progression запустило «исповедальню» для сотрудников рекламных агентств

С легкой руки креативщиков из агентства Progression сегодня открылась, скажем так, digital-исповедальня для сотрудников рекламных агентств.

Не знаем, как ребята, но редакция Sostav вовсе не собирается так просто отпускать некоторые грехи, например, шрифтоблудие и правкоприкладство, с которыми регулярно сталкивается.

В Progression признаются, за годы работы в рекламе сами сотрудники начали замечать за собой типичные «грешки профессии». Подборку самых страшных из них они и решили реализовать в новом проекте «Я грешен».

На сайте проекта собраны 13 самых страшных рекламных грехов — от кипиалчности и шрифтоблудия до сметотатства и блогопоклонства.

К каждому из них есть краткие пояснения, а при нажатии на кнопку «Отпустить грех» грешник получает возможность рассказать об этом в соцсетях.

Команда агентства отмечает, что с уважением относится к чувствам верующих и просит воспринимать «Я грешен» как развлекательно-юмористический проект.

«Каждое агентство хоть раз, но сталкивалось с обвинением во всех смертных грехах (а кто-то и с пожеланиями гореть в аду!), так что мы предлагаем коллегам с иронией посмотреть на свою работу», — рассказали в агентстве Progression.

13 самых страшных грехов рекламщика

КИПИАЛЧНОСТЬ ( завышать KPI в кейсовом ролике)

завышать KPI в кейсовом ролике) ШРИФТОБЛУДИЕ ( использовать в презентации шрифты, которые есть только у тебя)

использовать в презентации шрифты, которые есть только у тебя) ФОРВАРДЕЙСТВО ( неглядя пересылать комментарии клиента в креатив)

неглядя пересылать комментарии клиента в креатив) ГАЙДЫНЯ ( оправдывать посредственный дизайн гайдами клиента)

оправдывать посредственный дизайн гайдами клиента) КЕЙСОГОНЕВО ( обещать клиенту, что каждая идея тянет на фестиваль)

обещать клиенту, что каждая идея тянет на фестиваль) РЕФОПАДЕНИЕ ( предлагать заведомо нереализуемые решения)

предлагать заведомо нереализуемые решения) КОПИПАСТВО ( продавать старые идеи новым клиентам)

продавать старые идеи новым клиентам) ОБЕДНОСТЬ ( приезжать на работу только к обеду)

приезжать на работу только к обеду) СМЕТОТАТСТВО ( делать просчёт сметы в день сдачи тендера)

делать просчёт сметы в день сдачи тендера) БЛОГОПОКЛОНСТВО ( предлагать интеграцию с блогерами для каждого бренда)

предлагать интеграцию с блогерами для каждого бренда) СТАРОВЁРСТКА ( делать презентации в формате 4:3)

делать презентации в формате 4:3) МЕДУЗОЛЮБИЕ ( во всех проектах предлагать тест на Медузе… или спецпроект на Афише)

во всех проектах предлагать тест на Медузе… или спецпроект на Афише) ПРАВКОПРИКЛАДСТВО ( выдавать свои правки за правки клиента)

Понедельник — отличное время для массовой исповеди, начинаем?