Компания предложит доступную альтернативу домашним VR-системам



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Компания IMAX открыла первый VR центр в Лос-Анджелесе. Его посетители могут полностью погрузиться в виртуальную реальность и оценить развлекательный и игровой контент от ведущих производителей. Пользователям предлагаются наиболее продвинутые шлемы HTC Vive и технология отслеживания движений, быструю работу которой обеспечивают мощные компьютеры. Высокое разрешение и панорамный звук добавляют реалистичности происходящему, сообщает IMAX.

В специальных капсулах может находиться как один, так и несколько человек. Посетителям доступны миры «Звездных войн», «Джона Уика», Филипп Пети из фильма «Прогулка» и другие. Цена сеанса продолжительностью от 5 до 10 минут составляет 7–10 долларов.

Глава IMAX Ричард Гелфонд заявил CNBC, что компания намерена занять свою нишу на быстрорастущем рынке VR-технологий. Гораздо проще заплатить десяток долларов, чем покупать дорогостоящий гаджет. IMAX планирует открыть второй пилотный центр в Калифорнии. Компания также нацелена на Нью-Йорк, Китай и Великобританию.

К концу года она определится, стоит ли продолжать развитие проекта и тратить на него деньги. Пока IMAX не делает большую ставку на VR-центры, но считает, что у проекта больше преимуществ, чем недостатков. В случае успеха Гелфонд не исключает запуска сотен и даже тысяч таких центров.