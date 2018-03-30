Спикером мероприятия станет Елена Бродская – вице-президент по маркетингу фильмов Disney в России и СНГ

Вот уже несколько лет российский кинопрокат не перестает удивлять: неутомимо растут сборы, непредсказуемым спросом пользуются продолжения известных кинофраншиз, постоянно обновляются рейтинги самых кассовых фильмов. «Салют», «Последний богатырь», «Движение вверх», «Лед», «Довлатов», «Я худею» — не всем из этих картин, хитов отечественного проката, прочили успех, однако все они стали успешными, несмотря на разницу в жанрах, позиционировании и аудитории.

За последнее время удивляли и зарубежные фильмы: «Черная пантера», «Оно» — миллиардники, которые по ожиданиям не должны были стать столь популярными в России. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — самый кассовый фильм 2017 года в России и СНГ, но разочарование для большинства международных рынков.

Что привело к таким результатам и что это говорит о современной аудитории кинотеатров? Чем отличается кинопрокат у нас от других больших территорий? Какие маркетинговые инструменты работают в России? Об этом и многом другом 4 апреля в 19.00 на встрече в Центре документального кино расскажет Елена Бродская — вице-президент по маркетингу фильмов Disney в России и СНГ. Вход на мероприятие бесплатный, необходима регистрация на TimePad industria.

Public-talk пройдет в преддверии запуска уникальной программы «Маркетинг в кино» в киношколе «Индустрия», не представленной в полном объеме ни в одном учебном заведении Москвы. Старт курса — конец апреля 2018.