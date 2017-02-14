Путин и Трамп никогда не встречались в швейцарском спа-салоне



Скриншот видеоролика

Оказалось, что фейковые сообщения о встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в спа-салоне – часть рекламной кампании нового фильма «Лекарство от здоровья».

Последние несколько дней в западных СМИ распространялись новости о секретной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в швейцарском оздоровительном спа-центре. Кроме того, в прессе публиковали заметки о том, что Леди Гага выступила в поддержку мусульман во время концерта на Суперкубке.

Оказалось, что эти фейковые новости были созданы для рекламы нового фильма Гора Вербински «Лекарство от здоровья». Кинокомпания 20th Century Fox использовала придуманные новости, чтобы увеличить интерес к триллеру. Действие картины разворачивается в таинственном оздоровительном центре Volmer Institute в Альпах. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Дэйн ДеХаан и Миа Гот. Над проектом работали киностуди New Regency и Fox.

Представители Fox и Regency объяснили, что триллер рассказывает о лекарстве, которое не лечит пациентов, а заставляет их заболевать еще больше. В рамках кампании был создан фейковый сайт о здоровье и заключено соглашение с создателем фейковых новостей, сообщает Hollywood Reporter.

Недавно социальная сеть Facebook запустила проект для борьбы с фейковыми новостями. Как отмечается в пресс-релизе соцсети, проект Facebook Journalism Project будет состоять из трёх направлений: сотрудничество с крупными СМИ и разработка совместно с ними новых продуктов, проведение специальных обучающих тренингов для журналистов, а также помощь пользователям соцсети в поиске качественной и достоверной информации.

Трейлер фильма «Лекарство от здоровья»