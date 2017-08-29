С помощью данной схемы компании, вероятно, пытаются защититься от внешних кредиторов



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Кинокомпании Владимира Гусинского, выпускающие сериалы для НТВ, запустили схему «кольцевого банкротства», сообщает «Коммерсант».

Кинокомпании, аффилированные с Владимиром Гусинским, «Новый русский сериал», «Серебряный экран» и «Форвард фильм» инициировали банкротство друг друга на основе взаимных долгов по договорам о производстве сериалов. Речь идет о так называемом «кольце банкротств», на общую сумму около 2 млрд рублей, которую компании задолжали банкам. Юристы трактуют ситуацию как попытку защититься от внешних кредиторов, которых представляет Агентство по страхованию вкладов.

Эксперты издания отмечают, банкротство группы не изменит ситуацию на рынке телесериалов, поскольку правообладателем продукции выступает конечный бенефициар. Главный актив телепроизводственной компании — права на готовые сериалы и сценарии, но если они продаются на канал, то на балансе студии ничего существенного не остается. «Продюсеры могут зарегистрировать другую компанию и назвать себя «Старый русский сериал», а долги оставить на прежнем юридическом лице»,— отмечает эксперт отрасли.

Ранее «Форвард фильм» был крупным игроком на рынке производства телесериалов. Ленты выпускались главным образом для НТВ и для «России 1». Но осенью 2015 года, с приходом новой команды на НТВ, ориентиры канала изменились, криминальные сериалы перестали быть столь востребованными.

В результате положение «Форвард фильма» и других компаний группы Владимира Гусинского ухудшилось. Однако до сих пор кинокомпания продолжает производить для НТВ «Ментовские войны».

По данным KVG Research, в 2016 году крупнейшие российские телеканалы (преимущественно НТВ, «Россия 1» и «Пятый») показали 1,4 тыс. часов контента, произведенного «Форвард фильмом» и его партнерами. В первом полугодии этого года вышли в эфир два новых телепроекта, еще 19 находятся в стадии производства.