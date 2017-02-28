Британское агентство объединило инвентарь крупнейших outdoor-сетей страны



Фото: kineticww.com

Британское агентство Kinetic, специализирующееся на наружной рекламе, запустило програматик-платформу для автоматической закупки outdoor-инвентаря. Платформа объединяет основных операторов наружной рекламы Великобритании: JCDecaux, Clear Channel, Primesight, Exterion Media, Outdoor Plus, Ocean Outdoor, Signature.

Разработку платформы Kinetic вело более 2 лет вместе с компанией Bitposter, которой принадлежат технологии автоматической закупки, использованные при создании нового инструмента медиабаинга. При помощи решения Bitposter агентству Kinetic удалось объединить собственную систему планирования закупок Aureus с рекламным инвентарём outdoor-операторов.

Генеральный директор Kinetic в Великобритании и Северной Европе Стюарт Тэйлор рассчитывает не только на усовершенствование закупок наружной рекламы при помощи нового инструмента, но и на его вклад в развитие потенциала цифровых форматов OOH-рекламы.

Небольшое количество DOOH-инвентаря в общем объеме наружных рекламных конструкций пока создает трудности для внедрения технологий автоматической закупки в outdoor-сегмент. Однако в Kinetic убеждены, что их платформа изменит планирование и реализацию рекламных кампаний в «наружке» за счёт более детального анализа данных поведения целевой аудитории и формирования более точного таргетинга рекламных сообщений.