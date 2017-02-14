К празднику Сбербанк запустил специальное расширение для Google Chrome



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В Сбербанке решили помочь сохранить атмосферу праздника и удивить свою вторую половинку. Часто, покупая подарки через интернет, мы случайно раскрываем свои планы. Сбербанк и Leo Burnett Moscow разработали специальное расширение «Хранитель сюрпризов», которое поможет сохранить подарок в секрете.

В преддверии Дня святого Валентина все хотят сделать сюрприз любимому человеку. Многие ищут подарки через интернет. Но, если вы живете вместе и, например, пользуетесь одним ноутбуком, это может стать проблемой. Контекстная реклама предательски выдаст все ваши планы.

Leo Burnett Moscow и Сбербанк решили помочь влюбленным и разработали специальное расширение для браузера Google Chrome. «Хранитель сюрпризов» заменит контекстные баннеры банальной рекламой носков или бытовой техники.

«Мы надеемся, что теперь, благодаря «Сбербанку», станет меньше людей, которые вынуждены делать вид, что они удивлены подарку. Да здравствуют сюрпризы!», - Михаил Ткаченко и Евгений Шиняев, креативная пара Leo Burnett Moscow.

После скачивания расширения в верхней части браузера появится иконка в виде замочка. Кликнув по нему, можно выбрать тему, на которую заменятся все персонализированные баннеры (носки, косметика, бытовая техника). Так ваша вторая половинка будет сбита с толку и решит, что вы собираетесь вручить миксер.

Состав творческой группы:

Leo Burnett Moscow

Старший копирайтер: Евгений Шиняев

Старший арт-директор: Михаил Ткаченко

Разработчик: Виталий Крайнов

Дизайнеры: Валерия Паули, Егор Колесников

Менеджер по развитию социального и мобильного маркетинга: Игорь Седачев

Менеджер интерактивных проектов: Роман Казаков

Html-верстальщик: Дмитрий Кулишов

Аккаунт-директор: Мила Новожилова

Руководитель группы по работе с клиентами: Оксана Шевченко

Пост-продакшн директор: Роман Карпов