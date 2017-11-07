Рекламный ролик с участием популярного рэпера Тимати и супермодели Ирины Шейк сняли в Лос-Анджелесе

В интернете и на московских улицах стартовала рекламная кампания жилого комплекса арт-класса «ЗИЛАРТ». Ролик «Хорошие соседи» стал очередным ярким звеном в креативной кампании по продвижению «ЗИЛАРТа».

Выбор в пользу Ирины Шейк и Тимати был сделан ввиду их большой известности среди целевой аудитории проекта. Также полноценным звездным участником ролика стала компания Hoodyakov production и ее руководитель Павел Худяков – один из лучших отечественных режиссеров, работающих в рекламе.

Ключевые преимущества «ЗИЛАРТа» показаны за одну минуту.

«Съемки проходили в Лос-Анджелесе, и в них было задействовано более 50 профессионалов высочайшего уровня. В том числе, например, оператор Кристофер Пробст, за плечами которого работы для брендов Lexus, Apple, Adidas, Mercedes и таких артистов как Jay-Z, Rihanna, Eminem и многих других. Наша работа над роликом стала событием не только для российской рекламной индустрии, но и для американских папарацци, которые все время пытались заглянуть в съемочный павильон с помощью дронов. Это ли не свидетельство по-настоящему звездного актерского состава?», – отмечает Павел Худяков.

Новый ролик продолжает кампанию по продвижению «ЗИЛАРТа», который, напомним, вдохновил режиссера Василия Сигарева на короткометражный фильм «Z», а ряд других творцов – на сочинение песен и создание клипов.

«Нам приятно, что единственный в Москве жилой комплекс арт-класса – «ЗИЛАРТ» – в очередной раз не оставил творческих людей равнодушными. В этом одна из важных отличительных черт «проекта века» «ЗИЛАРТ» – уникального в своем роде», – рассказывает Денис Бабаков.

Состав творческой группы:

"Группа ЛСР" (клиент)

Директор по реализации недвижимости – Денис Бабаков

Hoodyakov production

Director – Pavel Hoodyakov

DP – Christopher Probst

Producer – Korneliya Polyak

Post production – Hoody FX

Head of production – Vitaly Orel