Последствия плохой погоды сказываются на ценах



Depositphotos

Нетипично высокий рост цен на овощи продлится до сентября, но к концу года инфляция может резко замедлиться, сообщается в отчете департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

В июне цены на плодоовощную продукцию резко выросли – на 8,3%, а инфляция ускорилась до 4,4% в годовом выражении из-за нетипичных для начала лета холодов. По причине плохих погодных условий отсрочили посадку целого ряда сельскохозяйственных культур, следовательно, урожай в этом году соберут позже обычного.

«Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции», — отмечают эксперты ЦБ.

Возможное смещение сезонности в динамике плодоовощной продукции продолжит негативно отражаться на годовом уровне инфляции, как минимум, до сентября, удерживая ее выше 4% в годовом выражении.Эксперты отмечают, что после того как на прилавки начнут поступать сборы нового урожая, рост цен замедлится. Но если холода и дожди приведут к гибели культур, то негативное влияние этого фактора может сохраниться до весны 2018 года.