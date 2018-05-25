На 23 ресурсах медиахолдинга и в Wi-Fi сетях

«Газпром-медиа Холдинг», который управляет телеканалами ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и другими активами в медиабизнесе, и крупнейший оператор публичных сетей Wi-Fi «МаксимаТелеком» создают совместное предприятие в сфере продаж интернет-рекламы. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Новая компания будет продавать рекламу в Wi-Fi сетях «МаксимаТелеком» и на интернет-площадках ряда активов «Газпром-медиа Холдинга» (только non-video инвентарь). Это 23 сайта, среди которых sportbox.ru, ntv.ru, vokrug. tv, 7days.ru и другие, рассказали Sostav в пресс-службе «Газпром-медиа Холдинга».

Планируется, что 51% СП будет принадлежать «Газпром-медиа Холдингу», 49% — «МаксимаТелеком», а сделка будет закрыта до конца лета 2018 года, уточнили Sostav в пресс-службе. Финансовые параметры создаваемого предприятия не раскрываются. Кто возглавит компанию, будет решено после закрытия сделки первым советом директоров. Управлять совместным предприятием будет совет директоров, в который войдут представители «Газпром-медиа» и «Максима Телеком». Как будет называться новая компания, пока неизвестно.

В СП со стороны «Газпром-медиа Холдинга» будет передано право монетизации части не видео инвентаря на 23 собственных ресурсах с упором на программатик-монетизацию, со стороны «МаксимаТелеком» — платформы, инвентарь, данные. Видеорекламу на сайтах телеканалов «Матч ТВ», 2×2, НТВ, ТНТ, ТВ-3 и «Пятница!», которые входят в «Газпром-медиа Холдинг», продает селлер Gazprom-Media Digital (входит в НСК, который является партнером мегаселлера телерекламы НРА). Этот контракт продолжает действовать, пояснили Sostav в пресс-службе «Газпром-медиа Холдинга».

«МаксимаТелеком» и «Газпром-медиа Холдинг» планируют объединить усилия в продажах рекламных возможностей, использовании рекламных технологий и накопленных аудиторных данных, чтобы увеличить рекламный охват, повысить точность таргетирования и расширить базу рекламодателей. Как ожидается, «МаксимаТелеком» передаст в совместное предприятие рекламную платформу, в том числе programmatic-технологии и платформу управления данными (DMP).

Как говорят в «Газпром-медиа Холдинге», «МаксимаТелеком» была выбрана в качестве партнера ввиду наличия собственного уникального рекламного инвентаря и данных о пользователях, включая уникальные гео-данные, наличия собственных рекламных технологий (включая платформу данных), ведущих позиций на рынке мобильной медийной рекламы.

«Создание совместного предприятия призвано усилить монетизацию интернет-ресурсов холдинга и укрепить присутствие на быстрорастущем рынке мобильной Интернет-рекламы. Мы видим синергетические возможности в создании уникального продукта для рекламодателей благодаря сочетанию, с одной стороны, качества аудитории и контента цифровых площадок „Газпром-медиа“, с другой стороны — данных и рекламных технологий „МаксимаТелеком“, включая геоданные. Немаловажно, что инвентарь, который предложит альянс, полностью соответствует повышенным требованиям рекламодателей к brand safety и прозрачности размещения рекламы», — сказал генеральный директор «Газпром-медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко. «За пять лет своей работы „МаксимаТелеком“ приобрела колоссальную экспертизу в рекламной монетизации пользовательского трафика и интернет-ресурсов. Благодаря партнерству с лидером медийного рынка России мы сможем применить эту экспертизу на кратно большем количестве площадок. Это гарантирует уверенный рост совместного бизнеса», — заявил председатель совета директоров и крупнейший совладелец АО «МаксимаТелеком» Сергей Асланян.

«Газпром-медиа Холдинг» управляет 8 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», 2×2, «Супер»), оператором спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа»), 10 радиостанциями («Авторадио», Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru). В портфель холдинга также входят активы в интернете (Ruform, онлайн-кинотеатр NOW.ru), печати (издательства «Семь дней» и «Медиа Пресс»), кинопроизводстве и дистрибуции («Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Comedy Club Production, Good Story Media).

«МаксимаТелеком» раздает бесплатный Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга, в столичных «Аэроэкспрессах», наземном общественном транспорте и в электричках, на Московском центральном кольце, в 14 российских аэропортах, в том числе Новосибирска, Иркутска и Казани.