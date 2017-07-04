В сцене-пародии актер рекламирует новый продукт сети ресторанов



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Сеть ресторанов быстрого питания KFC воспользовалась ажиотажем вокруг скорого выхода очередного сезона популярного сериала «Игра престолов», чтобы прорекламировать свое новое блюдо Ricebox. Главным героем видео с символичным названием «Время обеда близко» стал актёр Кристиан Нэрн, известный по роли Ходора.

По сюжету, Нэрн перевоплощается в работника ресторана, который пытается справиться с десятками заказов от нахлынувших посетителей. Все они произносят повторяющееся словосочетание «Chicken with fries» («Курица с картошкой»).

Пытаясь разобраться с заказами Нэрн неустанно произносит эту фразу, так же как в сериале он повторял свое имя - «Ходор». Сюжет рекламы пародирует сцену из сериала «Игра престолов», в которой Ходор погибает.

В один момент Нэрн ошибается и говорит «Chicken with rice» («Курица с рисом»). А среди посетителей находится человек, желающий забрать новое блюдо.

Премьера 7 сезона одного из самых ожидаемых сериалов назначена на 16 июля. Телеканал HBO уже выпустил пару официальных трейлеров, а фанаты сериала создали видео, в котором собрали все сцены с убийствами и смертями с первого по шестой сезоны.