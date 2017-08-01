Клуб зарегистрировал новое юрлицо, которое не выступает правопреемником компании с 2 млрд. рублей долгов, в том числе по рекламным контрактам



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Рекламное агентство AdForta подало иск к АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», которой принадлежат права на бренд клуба. Судебное заседание в арбитраже намечено на 12 сентября 2017 года. AdForta хочет взыскать задолженность в размере более 4 млн. рублей за предоставленные АНО рекламные услуги, организация же намерена признать себя банкротом.

У АНО ОХК «Динамо», от имени которой до недавнего времени действовал хоккейный клуб «Динамо», образовались долги в размере 2 млрд. рублей, в том числе по заработной плате. Головная организация хоккейного клуба Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» является учредителем АНО, но сама эта форма собственности не позволяет контролировать деятельность этой организации, утверждает председатель ВФСО Владимир Стржалковский.

АНО владеет правами на использование бренда хоккейного клуба до октября 2017 года, однако договор не предусматривает никакой ответственности ВФСО за действия АНО, говорится в официальном сообщении. AdForta сотрудничала именно с АНО по проведению рекламных кампаний хоккейного клуба «Динамо».

ВФСО уже зарегистрировала новое юридическое лицо – ООО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», от имени которого может выбрать нового рекламного подрядчика. Новая компания не считает себя правопреемниками АНО «ОХК «Динамо», указывая на то, что «не существует никаких законных оснований для такой постановки вопроса». Новое юрлицо уже заключило контракты с 27 хоккеистами на участие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Средства от генерального спонсора клуба ВТБ продолжают поступать на счета ВФСО «Динамо», а не АНО, подчеркивают в AdForta. В ХК «Динамо» это опровергают. Помимо арбитража AdForta для защиты своих интересов обратилась с письмами (есть в распоряжении Sostav.ru) к новому руководству «Динамо», в Министерство спорта и ВТБ.

«Мы считаем правильным предостеречь коллег из других рекламных структур, призвать их к осторожности в сотрудничестве с ХК «Динамо». Совершенно не важно, каким юридическим лицом представлен бренд. Мы понимаем, что это единая структура, с единым подходом к бизнес-процессам», – комментирует директор по продажам AdForta Наталья Василевская.

В пресс-службе ХК «Динамо» Sostav.ru заявили, что от имени нового юрлица «выбор рекламного подрядчика будет осуществляться исходя из производственной необходимости, клуб открыт для предложений».