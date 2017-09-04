Девушка, привязанная к воздушным шарикам, провисела в воздухе 9 часов

Как выглядит страх? Наверное, многие из нас уж точно не проводят параллели между страхом и воздушными шариками.

Дети с разных площадок фестиваля тянут своих родителей за руку и ведут в главный концертный зал. Здесь, в Сиднейском оперном театре, в рамках фестиваля «Антидот» создали живую инсталляцию под названием «Херофобия» (сильный и необъяснимый страх перед весельем). Все взгляды устремлены на связанную девушку, к которой один за другим привязывают воздушные шары.

На инсталляции «Херофобия» художница Наоми Лакмайер, связанная в специальной конструкции, в течение девяти часов была поднята над сценой с помощью двадцати тысяч разноцветных гелиевых шаров.

Источники сообщают, что Наоми любит бросать себе опасные, но крайне интересные вызовы. Почему бы и нет, если это так ярко и интересно?