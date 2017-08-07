Чем выше децибелы – тем лучше попкорн, следует из рекламного ролика



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Рекламный ролик для бренда попкорна Metcalfe's Skinny создало агентство Joint London.

События развиваются в лаборатории по производству попкорна. Приготовить идеально лёгкий попкорн помогает харизматичный певец, обладающий широким голосовым диапазоном. Зерна кукурузы не выдерживают высоких нот и на радость группы исследователей превращаются в долгожданный продукт.

В дальнейшем кадры из ролика, в частности, лица основных героев, бренд также стал использовать для рекламы продукта на своей страничке в Instargam.

Бренд Metcalfe's Skinny принадлежит международной корпорации Kettle Foods, Inc., которая в США известна производством натуральных картофельных чипсов. У компании имеются свои штаб-квартиры в Европе, в т.ч. в Великобритании.