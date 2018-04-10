Злоумышленники заменили его на обложку с изображением людей в масках с оружием и надписью «За свободную Палестину»

Хакерская группировка, называющая себя Prosox and Kuroi’sh, взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube и подменила другим роликом клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, сообщает BBC.

В новом ролике изображены несколько человек в красных костюмах и масках, с пистолетами и автоматическим оружием в руках. В описании к ролику написали «Освободите Палестину».

Кроме того, хакеры на этом канале изменили названия и выходные данные популярных клипов других исполнителей, в том числе Шакиры, Тейлор Свифт, Селены Гомес и Дрейка. В ряде случаев кибервзломщики заменили обложки клипов.

Один из предполагаемых хакеров, участвовавших в атаке на YouTube, написал в Twitter, что сделал это ради шутки. «Я просто использовал скрипт, меняющий названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube», — добавил он.