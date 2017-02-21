Около 180 заведений будут проданы франчайзинговым партнерам



Depositphotos

Yum! Brands Russia в течение двух лет намерена сократить число собственных ресторанов KFC в России. В общей сложности компания планирует продать до 180 собственных заведений франчайзинговым партнерам, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на руководителя Yum! Brands Russia Олега Писклова.

По его словам, рефранчайзинг в России — часть новой глобальной стратегии Yum! Brands Inc., в рамках которой доля ее франчайзинговых ресторанов в мире должна вырасти с 93% до 98%.

Обновленная стратегия развития Yum! Brands предусматривает также новый статус российского подразделения — Yum! Brands Russia становится центром управления макрорегиона, в который, кроме России и СНГ, войдут Центральная и Восточная Европа. Там, по данным на конец 2016 года, работает 498 ресторанов. Ответственным за развитие подразделения назначен Олег Писклов.

По собственным данным компании, на конец 2016 года у KFC было 514 ресторанов в России (80 — в Москве и области), из них 179 собственных. Список выставленных на продажу ресторанов пока не определен, но уже известно, что в собственности Yum! Brands Russia останется до 50 ресторанов, из которых около 30 в Москве.

В России и СНГ у Yum! Brands сейчас 38 франчайзинговых партнеров. Крупных из них три — ООО "АмРест" (114 ресторанов, в основном на северо-западе России, Москве, Казани, Нижнем Новгороде), The Caspian International Restaurants Company (35 ресторанов в Казахстане) и ООО "Сити ресторантс" (34 ресторана, преимущественно в Москве). По условиям продажи франшизы KFC, паушальный взнос составляет $48,4 тыс., роялти — 6%, 4% от оборота составляют отчисления в маркетинговый фонд, 1% — локальный бюджет на маркетинг.