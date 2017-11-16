Бренды продолжают готовиться к Новому году и Рождеству. Совсем скоро в большой подборке мы расскажем вам о новогодних роликах, появившихся в ноябре, а пока посмотрите, как KFC предлагает украсить новогоднюю ёлку.
Набор из пяти ёлочных игрушек в тематике KFC поступил в продажу в Новой Зеландии. На ёлке могут оказаться картофель фри, известные блюда из курицы, а также Полковник Сандерс.
«Забудьте об омеле в этом году! Волшебство обязательно произойдёт, когда в Рождество вы сорвёте с дерева куриную ножку и поднимете её над головой», – утверждает Clark Wilson, директор по маркетингу в KFC.