Сеть предложила ограниченную по времени марктинговую акцию, в которой представлен только один продукт

Сеть ресторанов KFC в Канаде начала принимать биткоины в качестве оплаты за заказ. В акции участвует только ведро Bitcoin Bucket, актуальную цену которого можно посмотреть на Facebook.

Компания предложила ограниченную по времени марктинговую акцию, в которой представлен только один продукт. Чтобы принять участие в ней, необходимо заказать ведро Bitcoin Bucket, стоимостью около $15, с доставкой на дом, что добавит к стоимости ещё $6. Оплатить заказ предлагается через страницу платёжного оператора BitPay.

Помимо прочего KFC приготовила специальное предложение для создателя биткоина Сатоши Накамото. Они обещают выдать ему бесплатный Bitcoin Bucket, если он наконец раскроет свою личность.

Различные компании часто используют ажиотаж вокруг криптовалют в рекламных целях. Например, в магазинах фермерского кооператива LavkaLavka принимают к оплате биткоины. Кроме того, кооператив выпустил свою криптовалюту – Biocoin. Ранее Burger King анонсировал тендер на разработку ПО для приема криптовалюты.