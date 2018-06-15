Kenzo Parfums реализовал масштабный проект в поддержку новых ароматов Aqua Kenzo

Что общего у блогеров и носорога? Водная стихия. Именно она объединила их в рекламной кампании Aqua Kenzo. Для продвижения новых ароматов команда «Kenzo Parfums Россия» и агентство «АДВ Диджитал» совместно с Havas Media (входят в рекламную группу АДВ) эффектно использовали онлайн и оффлайн каналы.

Ключевое сообщение кампании: «Вода — твоя стихия». В рамках проекта было использовано несколько каналов: спецпроект совместно с изданием Marie Claire, рассказывающий о влиянии воды на разные сферы жизни, активации с популярными Instagram-блогерами, а кульминацией стала акция в «Москвариуме».

Блогеры рассказывали о своих взаимоотношениях с водной стихией и новых ароматах Aqua Kenzo. Пять публикаций из самых культовых «водных» мест планеты — Венеции, Мальдив, Калифорнии — набрали 220 тысяч «лайков» за шесть дней, а самую популярную публикацию посмотрели 2,5 млн раз.

В конце мая проект вышел в оффлайн. В качестве площадки был выбран центральный океанариум России — «Москвариум» на территории ВДНХ. Для интеграции бренда было выбрано несколько зон: главный экран на входе, интерактивные фотопанели, водопад на входной зоне, сэмпломат Kenzo. Однако самым масштабным форматом стала инсталляция в крупнейшем аквариуме центра — там разместили двухметровую фигуру носорога и флаконы ароматов Aqua Kenzo. Этот образ отсылал к ключевому месседжу и передавал настроение бренда Kenzo: свободное от стереотипов, оптимистичное и творческое.

В реализации проекта участвовала огромная команда: компания «Аква Лого», которая создает и обслуживает самые крупные аквариумы в России, художественная студия, которая создает спецэффекты для кино, логисты, водолазы и сотрудники «Москвариума».

Ирина Гулина, бренд-директор «Kenzo Parfums Россия»: В апреле 2018 года в России были запущены новые ароматы Aqua Kenzo. У нас в руках был исключительный креатив, созданный головным офисом, и перед локальной командой стояла задача максимально эффективно использовать его в своей маркетинговой стратегии. Мы просто воссоздали в реальных условиях нереальный на первый взгляд рекламный образ. Немаловажной частью кампании стал сэмпломат, который помог познакомить аудиторию с новыми ароматами и оценить эффективность имиджевого BTL-проекта без привлечения дополнительного промо персонала.

Александра Осина, руководитель отдела спецпроектов АДВ Диджитал: Нам было важно создать по-настоящему вдохновляющий проект для влюбленных в воду и представить новый аромат. Особое внимание в проекте мы уделили искусству и технологиям: тот самый носорог — главный герой кампании и символ аромата Aqua Kenzo — был создан на 3D-принтере, а художники, работающие над спецэффектами в кино, буквально вдохнули в него жизнь — носорог получился как живой.

Команда проекта:

Kenzo

Ирина Гулина — бренд директор

Ева Полянская — маркетинг менеджер

Ксения Клейменова — бренд мерчандайзер

Елизавета Великеева — архитектор-дизайнер

АДВ Диджитал

Александра Осина — руководитель отдела специальных проектов

Юлия Савранская — менеджер отдела специальных проектов

Havas Media

Лилия Нурутдинова — Group Account Director

Ольга Таратунина — Client Service Director

«Москвариум»

Любовь Чернышева — маркетинг директор

Константин Козлов — ведущий менеджер по рекламе

«Аква Лого»

Алексей Казакевич — генеральный директор

Михаил Лазарев — архитектор

Художественная студия FX-ART

Юрий Жуков — художник

Максим Исаченко — художник