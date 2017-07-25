Зажигалки BIC: ностальгия по ретро

Рассматривая способы продвижения бренда, особенно если речь идет о массовом продукте и иконической в своем сегменте марке, не стоит недооценивать такие каналы коммуникации как упаковка и этикетка. Для зажигалок BIC этот вопрос становится еще более актуальным, так как из-за существенных ограничений закона о рекламе, привлекательный внешний вид — это один из немногих оставшихся способов коммуникации с потребителем. Специально для России агентство Depot WPF разработало дизайн лимитированной серии зажигалок.

Задача

Следуя тенденции локализации бренда, компания BIC приняла решение сделать лимитированную серию зажигалок специально для российского рынка. Перед командой была поставлена задача разработать локальный дизайн, в котором отражались бы элементы русской культуры.

Решение

Среди предложенных концепций, был выбран вариант в стиле дизайн-концепций спичечных коробков времен СССР 30-х годов. Советская тема сейчас на пике моды среди потребителей и интересна одновременно и московскому хипстеру и рабочему в Воронеже. В дизайне серии зажигалок за общее ностальгическое впечатление отвечают не только сами имиджи, но и фразы, к примеру, «бутылка молока нейтрализует яд трех папирос» или «довольно пьянства»: все это выглядит забавно и по-советски наивно. Большая часть сюжетов основана на дизайне этикетки реальных спичечных коробков, часть выдумана, но текст и графика максимально приближены к советской.

Было здорово смотреть, как из абстрактного брифа о «чём-то локальном, с русским духом, но не сувенирно-патриотичном с хохломой, а действительно интересным для широкой аудитории» у команды Depot WPF рождалась эта идея. Мысль воплотить советские дизайны спичек на зажигалках нам очень понравилась и нашла хороший отзыв в тестах концепции: это душевно и с юмором и эффектно. Работать с Depot WPF – одно удовольствие, они профессионалы в своем деле. У команды креативный подход и прекрасная работа с клиентами – и по вотсапу в 12 ночи обсудить что-то можно, и понервничать вместе, и посмеяться. Людмила Землякова, менеджер по маркетингу Lighters Russia & CIS

В современном мире существует ностальгия по временам ручного производства, когда вещи делались с особенной заботой, тщательно и детально. Успешные дизайны настоящего времени не просто бездумно повторяют эту тенденцию, а модернизируют, комбинируя лучшие элементы разных эпох. Например, это может быть каллиграфический шрифт, покрытие фольгой, тисненая бумага или имитация состаренности упаковки. С точки зрения покупателя такая упаковка выглядят очень оригинально и обладает большей ценностью.