Телекомпания использовала новые технологии для интернет-трансляции матча, в числе которых видео в формате 360 градусов



1tv.ru

На открывшемся после реконструкции стадионе «Лужники» 11 ноября состоялся футбольный матч Россия-Аргентина. «Первый канал» транслировал его не только в прямом телеэфире, но и на своем сайте и партнерских ресурсах, в том числе - в формате 360 градусов. Внутри интерактивной панорамы стадиона интернет-болельщики сами выбирали точки и угол зрения, с которых они хотели смотреть футбол. Например, можно было наблюдать только за футболистом Лео Месси, слышать только шум стадиона или выбрать любимого комментатора.

«Мы хотели попробовать показать футбол так, как это никто еще в России не делал: передать эмоции настоящего футбольного праздника нашим телезрителям, дать им максимально широкие опции по «картинке», возможность выбрать комментаторов на свой вкус, почувствовать и увидеть себя на стадионе. И все это дополнительно, в качестве «второго экрана», к основной трансляции, которая была доступна каждому жителю страны в прямом телевизионном эфире», – прокомментировала директор Дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

Футбольные трансляция матча Россия-Аргентина велись не только на сайте и в плеере Первого канала, но и на видеосервисах Яндекса, а также на YouTube, соцсетях Одноклассники и Вконтакте.

Возможности многокамерной футбольной трансляции или обзор 360 градусов

Интернет-пользователь внутри проекта https://www.1tv.ru/football360/ мог выбрать любую из семи трансляций:

- Следить на своем втором экране за игрой с камеры-паука, установленной под крышей «Лужников».

- «Персонально опекать» Лео Месси (на крупных планах в течение всех 90 минут) под комментарий Гало Фернандеса на русском языке (Гало, родившийся в Аргентине, но проживающий уже много лет в России, имеет опыт комментирования на российском ТВ матчей Кубка Америки и Кубка Либертадорес).

- Выбрать трансляцию с народным комментатором Юрием Дамбаевым и его наставником Виктором Гусевым.

- Во время матча на стадионе работали две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволяла в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая была установлена в самой гуще болельщиков на стадионе.

- Смотреть матч только с шумом стадиона, без комментария.

- Фотопанорама 360 была сделана за пять минут до начала матча и стала фактически интерактивным меню проекта, кроме того, и каждый болельщик мог найти себя на ней после матча и сохранить фото на память.

- Посетителям спецпроекта был доступен видеотур по «новым» Лужникам, а также лучшие моменты выступления нашей и аргентинской сборной на пути к ЧМ-2018.

Механика и команда

В специальном проекте www.1tv.ru/football360/ при клике на мини-плеер вызывался pop-up с увеличенным плеером с эфирной трансляцией, а также списком других трансляций, специально срежиссированных только для интернета. При клике на любую трансляцию из списка она открывалась как основная. Отдельной точкой входа на каждую трансляцию являлись интерактивные метки-иконки, расположенные внутри вращающейся панорамы 360 градусов на сайте телеканала.

Работа над проектом состояла из нескольких этапов: проектирование интерфейса, создание дизайна, доработка функционала плеера, поиск команды, способной выполнить работу по съемке фотопанорамы в нужном качестве и в отведенное время. В итоге фотограф снимал панораму стадиона из центра поля в минуты исполнения гимна перед матчем.

«Помимо интерфейса для фотопанорамы, необходимо было придумать и нарисовать пиктограммы для каждой из семи трансляций. Сложность состояла в том, что самой панорамы не было фактически до момента начала матча, и нам пришлось ориентироваться на похожие панорамы других стадионов. Несмотря на внешнюю схожесть всех больших спортивных арен, на самом деле каждый стадион и каждое мероприятие имеют специфику и придумывать дизайн приходилось фактически вслепую. Вторым сложным вызовом было нарисовать портрет Лионеля Месси в виде малюсенькой пиктограммы, но рыжая борода, мелированная челка и десятый номер, конечно, немного облегчили эту задачу», - отметил креативный директор интернет-подразделения Первого канала Сергей Максимов.

Упаковать контент и доставить его зрителю было задачей интернет-подразделения Первого канала. Производство контента всех трансляций, включая эфирную, легло на плечи Дирекции спортивного вещания, а трансляции в формате 360 градусов осуществлялись компанией «Красный квадрат».

«Первую совместную с Первым каналом прямую трансляцию в формате 360 градусов мы провели в финале проекта «Голос. Дети» весной 2017 года. Тогда была использована одна камера, установленная у сцены. Использование компактной камеры, «на лету» сшивающей видео в полную панораму, позволило зрителям «оказаться» на краю сцены и посмотреть на выступления «голосят» с нового ракурса. Затем работали на матче Спартак-Локомотив, установив камеру за воротами, напротив фанатских трибун.

Трансляция футбольного матча Россия – Аргентина из обновленных Лужников была для нас интересной по множеству причин. Во-первых, мы вели трансляцию сразу с двух точек, позволяя зрителю «попасть» на трибуны, не покупая билет, и одновременно прогуляться по бровке поля вместе с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Во-вторых, мы получили возможность использовать новую инфраструктуру стадиона Лужники. Я считаю, что технологии трансляции с камер 360 градусов и стриминг спортивных мероприятий станут спасением для иностранных болельщиков. А также для всех любителей спорта, которые не смогут прийти на стадион», - рассказал генеральный продюсер компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий.

В отличие от трансляций в обычном формате, панорамная камера не перемещается вслед за каким-то одним объектом – ее объективы показывают все происходящее.

Результаты

Все режимы трансляции матча Россия-Аргентина в интернете в совокупности собрали 3,73 млн просмотров, вместе с просмотрами в записи – более 4,5 млн.

При этом именно эфирная трансляция «Первого канала» стала наиболее востребованной и в интернете: в плеере «Первого» более 540 тысяч уникальных пользователей посмотрели ее более 2 млн раз.

Дополнительные трансляции были показаны не только в плеере Первого канала, но также в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. Из дополнительных трансляций наибольшее число просмотров пришлось на прямой эфир с «народным комментатором» – 1,1 млн просмотров. Подавляющее большинство – в социальной сети Одноклассники (совместно с ОК телеканал проводил конкурс #якомментатор).

Еще 450 тысяч просмотров пришлось на эфир с Месси, из них более половины – в социальной сети Вконтакте. Более 200 тысяч просмотров получили трансляции в формате 360 градусов со скамейки российской сборной и с трибуны болельщиков в плеере Youtube. Остальные просмотры разделили между собой трансляции с камеры-паука и камеры, следившей за нападающими российской сборной.

Средняя длительность просмотра трансляций на компьютерах составила 23,7 мин., на мобильных – 10,6 мин. Дольше всего пользователи следили за Месси и рассматривали стадион с камеры-паука – в среднем, 32 и 28 минут соответственно.