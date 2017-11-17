Упрощенное меню, адаптация под mobile и оптимальный дизайн





Главная задача проекта перезапуска raiffeisen.ru – упрощение процесса коммуникации клиентов с банком через сайт. Добиться решения задачи удалось за счет оптимального дизайна, удобных форм онлайн-заявки, упрощенного меню, а главное, адаптации сайта под использование на мобильных устройствах.

Таким образом, основными критериями при выборе концепции проекта стали простота и функциональность дизайнерского решения, ориентация на интересы клиентов банка, потенциальный рост конверсии продуктовых страниц и уровень mobile-friendly предложенного решения. Именно на этом был сделан акцент в предложении aic – компании, совместно с которой банк разработал проект.



Мария Магдеева

Заместитель начальника

управления каналов продаж

АО «Райффайзенбанк»:

«Для нас самым важным было сделать сайт максимально комфортным для клиентов, поэтому мы сделали акцент на мобильной версии сайта. Доступный со смартфона, он всегда под рукой. Когда у клиента есть немного свободного времени, он может в любой момент зайти на нашу страницу, найти нужную информацию, оформить заявку на продукт, просто взяв телефон в руки. Кроме того, на новом сайте значительно оптимизированы формы онлайн-заявок и создано меню омниканальной связи – единая точка входа для начала коммуникации с банком в том формате, который более удобен клиенту. Под одной «кнопкой» собраны ссылки на переход в чат, где клиент может задать любой вопрос сотруднику банка и получить консультацию в режиме онлайн, телеграмм-канал и колл-центр».

В числе ключевых изменений сайта – новый дизайн и интерфейс, оптимизированные за счет использования навигационного решения «Мега-меню» и переработанные для оптимизации структуры контента.



Петр Павленко

Руководитель проектов aic.ru:

«Новая блочная система удобно перестраивается в зависимости от ширины экрана. Также мы обновили структуру сайта и переработали навигацию. В каждом разделе нового «Мега-меню» теперь есть ссылки на страницы с сопроводительной информацией о продуктах. Мы добавили перекрестные переходы на страницы по одной теме из разных разделов, например, страницы «Способы погашения кредитов» и «Обслуживание кредитов банков-партнеров» относятся как к потребительским кредитам, так и к ипотеке. Теперь пользователь сможет быстрее найти интересующий его продукт или информационный раздел».



Чтобы сократить процесс поиска нужной информации, меню сайта значительно упрощено. Страницы с продуктовыми предложениями представлены в структурированной интуитивно понятной форме.

«Описание банковского продукта или услуги, как правило, очень объемны и трудны для восприятия. Однако пользователи в основном заходят на сайт банка, чтобы быстро найти определенную информацию. Мы упростили процесс и описываем все продукты и услуги тремя основными «бенефитами». Сайт стал адаптивным, вся важная информация о продуктах подается в том объеме, который комфортен для восприятия, а подробные описания продуктов удобно сортированы в раскрывающихся блоках «аккордеонах». В выборе стилистического решения мы ориентировались на современные визуальные тренды: крупные, контрастные формы, микровзаимодействия и карточная компоновка», – рассказывает Петр Павленко.

«Уверена, клиенты оценят, что в новой версии сайта были учтены их пожелания, и заметят, насколько удобнее теперь пользоваться нашим сайтом», – резюмировала Мария Магдеева.