Увеличиваем целевой трафик из поиска для крупнейших глянцевых СМИ России

Издательский дом Condé Nast работает в России с 1998 года. Издательство выпускает шесть глянцевых журналов с аудиторией более 6 млн человек. Веб-версии журналов получают трафик более 10 млн визитов ежемесячно. Задача Nimax — увеличить целевой трафик на сайты журналов из поиска.

Проблемы и особенности

Агентство не может вмешиваться в редакционную политику и изменять контент на сайтах;

Большой поток материалов на самые разнообразные темы: от моды и кулинарии до обзора приложений;

У многих статей маленький срок жизни — новости об «Оскаре» интересуют людей две недели до и после события. Запрос про тренды лета 2018 неактуален в сентябре 2018;

Огромный архив статей, оптимизацией которых никогда не занимались;

Сайт каждого журнала — отдельный проект с собственными техническими особенностями, руководителем и редакцией.

В работе над сложными проектами без плана далеко не уедешь. Четкое расписание помогает агентству не утонуть в море задач, а клиенту быть в курсе происходящего. На первых порах мы разбили план действий на два больших этапа.

Этап 1. Шаблонизировали метаданные и исправили ошибки

1.1. Исправили технические ошибки

Провели технический аудит сайтов и составили список критичных ошибок. Правки вносили разработчики Condé Nast, а мы расставляли приоритеты и выделяли срочные задачи.

1.2. Проработали метаданные

На первом этапе мы шаблонизировали метаданные. Шаблон задавался для разделов и подразделов, при желании его можно редактировать вручную.

1.3. Проводим обучающие семинары

Мы не можем диктовать редакторам, что писать. Но в наших силах объяснить, как писать, чтобы материалы ранжировались выше. Периодически рассказываем, как устроено SEO, что и как мы делаем — доверие редакций к нашим решениям растет.

Этап 2. Сделали метатеги уникальными

После первого этапа стало понятно, что шаблонизация хороша, но у части страниц должны быть уникальные метаданные.

Мы провели эксперимент на нескольких сотнях материалов и остались довольны результатом. Уже четыре года мы вручную отбираем статьи, для которых прописываем title под поисковый спрос.

Результаты

Трафик по всем проектам издательства растет. Количество посетителей колеблется в зависимости от сезона, поэтому мы измеряем трафик относительно аналогичного периода. Прирост составляет от 5% до 90%. Когда трафик падает — что тоже порой случается — ищем причины и решаем проблему.

На графике из Google Analytics видно, как увеличилось количество посетителей из органического поиска на сайте gq.ru в 2015 году по сравнению с 2014 годом — в разные месяцы прирост составил от 50% до 144%.

А это — динамика по vogue.ru за 2017 год в сравнении с 2016. Не все посетители из поиска приходят благодаря нашей работе. На графике показан небрендированный трафик — визиты по запросам, не содержащим названия журналов.

Самый мощный прирост — более 60% суммарно по всем журналам — мы получили в первые годы работы. Потом рост замедлился: критические ошибки устранены, объем публикаций и круг тем стабильны, и дополнительному трафику неоткуда прийти. Чтобы преодолеть потолок, нужно искать точки роста — дополнительные темы, новые форматы.

Этап 3. Ищем точки роста

Первый шаг — предвосхищать пики поискового спроса по сезонным темам. C помощью Google Trends и Яндекс Вордстат узнаем, когда начинает расти спрос на популярные темы, и заранее готовим для редакторов рекомендации по контенту. Такой формат работы даёт заметный прирост поискового трафика.

Второй шаг — контент на темы со стабильным спросом. Привели в порядок более 20 тысяч страниц тегов: нашли дубли, отсеяли неперспективные страницы, а для остальных подготовили техническое задание на переработку и требования к контенту. Пока задача реализуется, думаем над следующими шагами — периодически проводим штурмы с командой и постоянно ищем новые идеи.