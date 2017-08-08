В качестве канала коммуникации был выбран пешеходный переход

Стилизованный под бренд Audi пешеходный переход стал основным каналом коммуникации с целевыми аудиториями для продвижения системы безопасности автопроизводителя в Болгарии.

Система безопасности Audi Pre Sense City – это особая система, которая заботится о водителе и пешеходах, следует из описания коммуникационной кампании автоконцерна на сайте агентства NRG, разработавшего ее концепцию.

Камера, которая сканирует дорогу, обнаруживает возможные столкновения с другими транспортными средствами, пешеходами, объектами и т. д. В случае опасности система предупреждает водителя о вероятном столкновении, после чего автомобиль сам останавливается. Эта функция делает систему чрезвычайно полезной и эффективной при движении в городской среде, отмечают в Audi.

Целевыми аудиториями кампании являются как водители, так и пешеходы. Причем отмечается, что к основным преимуществам системы безопасности относится защита именно пешеходов, как более уязвимого участника дорожного трафика.

Цель кампании

Достичь позитивный эффект от визуализации бренда Audi, который заботится как о водителях, так и о пешеходах.

Инсайт и стратегия

Водитель часто является пешеходом, а пешеход – водителем. Поэтому было важно найти наиболее символичную точку взаимодействия между ними и превратить её в канал связи.

Основная идея

Машины останавливаются, когда на пешеходном переходе есть человек, точно так же, как это сделала бы система Audi Pre Sense.

«Мы использовали «зебру» как символ преимущества пешеходов, – поясняют в Audi, – и через пешеходов стали транслировать основное сообщение водителям. Наша цель состояла в том, чтобы привлечь внимание целевой аудитории в момент «переключения ролей», когда водитель начинает воспринимать происходящее уже не как водитель, а как пешеход».

Реализация

Переходы выбирались по принципу наиболее интенсивного движения пешеходов. Причем важно было найти места с максимально частым «переключения ролей». В результате ими стали переходы возле крупнейшего торгового центра в Софии с прилегающей открытой парковкой. Ведь, как правило, большинство посетителей торговых центров приезжают туда на автомобилях. Таким образом, была гарантирована большая аудиторию водителей, которые припарковали свои авто, а затем стали пешеходами, потому что им приходилось пересекать улицу, ведущую в ТЦ.

«Мы визуально изменили пешеходные переходы, сочетая отличительную графику с логотипом Audi со своим ключевым сообщением, подчеркивающим безопасность пешеходов», – отметили в Audi.

Эмбиентная реклама создана для автоконцерна агентством NRG, Болгария.