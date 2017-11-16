Что такое новый формат видеодополнений, как это работает, и в чем польза?

Яндекс запустил новый формат рекламных возможностей – видеодополнения в Директе. Первым на рынке эту возможность опробовал Почта Банк, один из ведущих российских банков. Реализацией кампании совместно с Яндексом занималось Dentsu Aegis Network Russia.

Новый формат видеодополнений в Яндекс.Директе сочетает в себе возможности Директа и традиционную видеорекламу. Как и для всех объявлений Директа, оплата в нем идет за клик.

Пользователям видеосети Яндекса в формате in-page и мультиролл показывались объявления с видеодополнением от Почта Банка с информацией по кредитному предложению. При клике на кнопку «Оформить заявку» они автоматически перенаправлялись на сайт банка. Объявления показывались как на стационарных, так и мобильных устройствах.

Процедура создания видеодополнений достаточно простая: к текстово-графическому объявлению добавляется короткий видеоролик (до 15 секунд), выбранный из предложенной видеотеки или сделанный на основе собственного креатива.

Благодаря добавлению кликабельных элементов (кнопок и логотипов), ролик становится интерактивным. Таким образом, пользователь сможет взаимодействовать с рекламой: перейти по ссылке из видео к заказу онлайн, условиям акции, форме записи на тест-драйв и так далее.

Регина Коржева

Руководитель дирекции

Интернет-маркетинга «Почта Банк»:

«Запуская объявления в видеодополнение в Директе, мы в большей степени рассчитывали на стандартные для медийного формата показатели. Но результаты превзошли все ожидания, и кроме высокого CTR мы получили отличные результаты по перформанс-показателям – CPA и CR, сопоставимые с классическим размещением в Директе».

Результаты кампании: Видеодополнения в Директе позволили Почта Банку снизить стоимость привлечения одного лида на 71% по сравнению со средними показателями аккаунта. Пользователи кликали на них почти в два раза чаще, а заявки на кредит заполняли в два раза охотней.

Ирина Скрипникова

Руководитель группы развития видеорекламы

Отдела инновационных рекламных продуктов Яндекс:

«Для среднего и малого бизнеса видео в Директе – это доступ к видеотрафику с высокими показателями вовлеченности пользователя и новый способ контакта с аудиторией. Для видеоплощадок – новые рекламодатели с хорошо таргетированной рекламой.

Чем больше дополнений к своей рекламе использует бизнес, тем больше его потенциальный охват и эффективность размещения. То же касается и видеодополнений, мы рекомендуем их всем, кто рекламируется в сетях. К любому текстово-графическому объявлению в Директе можно бесплатно добавить фоновые видео из нашей библиотеки или загрузить собственный ролик, если он есть — буквально пара минут на настройку и можно запускать. Опция находится рядом с возможностью добавить изображения.

Дальнейшее развитие формата напрямую зависит от его популярности у клиентов, но на первых размещениях покликовая видеореклама показала себя отлично: общая стоимость конверсий снижается на 10-12% в среднем, а в отдельных случаях — до 40%».



Алексей Вовк

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Финансовая индустрия, Яндекс:



«Видеодополнения позволяют не только увеличить охват взаимодействия с пользователями и их отклик на объявления за счёт заметного креатива, но и эффективно могут решить performance-задачи, как мы это увидели на примере кейса с Почта Банком».

Андрей Крисюк

Генеральный директор

iProspect Russia

(digital performance агентство,

входит в Dentsu Aegis Network):

«В рамках performance-размещений Почта Банка основной задачей агентства является максимизация количества заявок на кредит наличными. Для выполнения обозначенных KPI мы постоянно проводим тесты и пробуем новые размещения. Видеообъявления Яндекс.Директа показали отличные performance-результаты, и из разряда экспериментальных размещений переведены в постоянные».

Команда проекта:

Dentsu Aegis Network Russia:

Дмитрий Пархоменко – директор по клиентским инновациям,

iProspect Russia:

Анна Панарина – директор группы по работе с клиентами в сфере маркетинга в поисковых системах,

Светлана Скобелева – тарший менеджер по маркетингу в поисковых системах.