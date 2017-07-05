Рассказываем про новый клип с группами "Мумий Тролль" и Quest Pistols Show и рэпером L'One

Coca-Cola давно считается брендом, тесно связанным с музыкой. Новый год и Рождество невозможно представить без легендарной мелодии «Праздник к нам приходит», в рекламных роликах компании звучат песни Muse и Тейлор Свифт, а на презентациях выступают музыканты первой величины.

В России бренд не изменяет своим традициям: с Coca-Cola сотрудничали Ёлка, Иван Дорн и Дима Билан, а лицом большинства рекламных кампаний становятся популярные певцы. Недавно бренд выпустил клип на песню «Послушай… Почувствуй…», где объединил трех музыкантов, которых невозможно представить на одной сцене – группы «Мумий Тролль» и Quest Pistols Show и рэпера L'One. Клип снял один из самых популярных молодых режиссеров России – двадцатилетний Айсултан Сеитов.

Рассказываем, почему хорошая музыка хорошо продает, как снять клип для крупнейшего бренда, если тебе 20 лет, и почему звезды хотят записывать песни для Coca-Cola.

Режиссер

Клип снял 20-летний режиссер Айсултан Сеитов, который родился и вырос в Казахстане, но за последний год стал самым популярным молодым режиссером России. Он выпускал клипы для Ивана Дорна, Скриптонита и Noize MC, а еще выиграл кинофестиваль HOLLYWOOD BOULEVARD FILM FESTIVAL со своей короткометражкой «Шакал». Сейчас каждое его видео вызывает волну просмотров не только из-за известности музыкантов, но и потому, что «Сеитов снимал».

Песня

Во время создания песни, которая легла в основу клипа, авторы отталкивались от идеи: «Лето невозможно без музыки, но музыка у каждого своя». Команда поставила перед собой задачу – подарить каждому слушателю музыку, которая понравится именно ему. Для этого было решено совместить в одном треке разные музыкальные стили и пригласить трех совершенно непохожих друг на друга музыкантов.

«Мумий Тролль», Quest Pistols Show и L'One

В записи трека приняли участие сразу три музыканта – группы «Мумий Тролль» и Quest Pistols Show, а также рэпер L'One. Каждый из них исполнил часть песни в своем узнаваемом стиле (рок, хип-хоп и поп). Музыкантов выбирали, опираясь на исследования популярности разных артистов среди тинейджеров и по соответствию духу и настроению бренда.

Концепция клипа

Второй этап продвижения – запуск клипа. Это традиционный для бренда шаг: уже несколько лет Coca-Cola снимает клипы на свои песни во всем мире. Так, в прошлом году в России вышел первый 360-ролик Coca-Cola на песню Нюши и MBand.





Айсултан Сеитов, режиссер

Основная идея, тональность и стилистика клипа диктуется самой песней. Это одно большое бесконечное лето в разных музыкальных жанрах, у каждого из которых своя оригинальная атмосфера, настроение и характерная визуальная стилистика. И, конечно же, это искреннее веселье, тусовка и love story: три этих фактора объединяют непохожие стили и локации и одновременно подчеркивают оригинальность каждого исполнителя



Главная задача при создании клипа заключалась в том, чтобы найти яркую и запоминающуюся роль каждому музыканту, соединить трех больших, самостоятельных артистов в одном видео. Продакт-плейсмент в ролике ненавязчивый – бутылка с газировкой появляется несколько раз, и акцент не на ней. Это сознательная попытка сделать клип более нативным, «создать не рекламу, а настроение».

Продвижение

Ролик будет продвигаться только в интернете. На ТВ его транслировать не будут из-за того, что ЦА рекламной кампании – подростки от 12 до 19 лет, и в интернете эта аудитория представлена обширнее. Клип будут продвигать через собственные соцмедиа Coca-Cola (например, с помощью группы Вконтакте, в которой состоит 3,8 млн человек) и через социальные сети музыкантов. Кроме того, клип интегрируют в чат-бот бренда Вконтакте.

Концепция

Клип стал частью большой рекламной кампании Coca-Cola «Слушай свое лето». Кампания преследует амбициозную цель: сделать лето таким же символом бренда, как и зиму. Маркетологи хотели, чтобы у лета появился такой же музыкальный символ от Coca-Cola, как и у зимы («Праздник к нам приходит»).





Илья Лагутенко, солист группы "Мумий Тролль"

- Когда вы впервые попробовали Coca-Cola, помните?



- Я прекрасно помню первый раз, когда я попробовал. Я прекрасно помню, когда первая баночка Coca-Cola попала мне в руки. Моряки привезли из Японии в закрытый порт Владивосток. Сначала баночка долго стояла, как произведение искусства, в шифоньере, а когда ее выпили, служила подставкой для карандашей. Так что и вкус оставался только в памяти.



- Какие у вас планы на это лето? Что рок-звезды обычно делают летом?



- Лето и музыка связаны между собой неразрывными даже не нитями, а цепями, я бы сказал. Это время фестивалей, это время выступлений на открытых площадках в лесу, у моря, в хорошей компании. Так что для нас это лето неразрывно, как всегда, связано с музыкой.



- Согласились бы на то, чтобы лето было круглый год?



- Я всеми фибрами своей души за то, чтобы лето было круглый год.

Состав творческой группы

Клиент: The Coca-Cola Company

Nadezhda Tsiklauri, Senior Brand manager Coca-Cola

Anastasia Sinyagina, Marketing manager Sparkling

Креативное агентство: McCann Moscow

Maria Burdina, Group Account Director

Elena Fedulaeva, Account Manager

Ivan Petukhov, Creative Director

Shamil Sharifyanov, Creative Director

Marat Garipov, Associate Creative Director

Georgy Akatov, Senior Copywriter

Novokhatskiy Dmitry, Senior Art Director

Selikhov Vyacheslav - TV Producer

Продакшн: Hype Production

Aisultan Seitov – Director

Denis Firstov – DOP

Olga Mitina – Producer

Rona Suari – Producer’s assistant