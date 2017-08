Корабль с бассейном, пальмы и пивная йога





В июне 2017 года бренд Efes Non Alcoholic запустил летний проект – пространство #OstrovEFES. Это двухпалубный корабль со скимборд-бассейном с морской водой, пальмами, песком и другими атрибутами пляжного отдыха. Невзирая на непогоду в столице, 3 июня корабль отправился в свое первое плавание и каждый день в течение месяца курсировал по Москве-реке. Место было наполнено активностями: по будням работал коворкинг, гостей обучали скимбордингу, по выходным – вечеринки с танцами на песке, чемпионат по лимбо, пивная йога и другие события. За разработку проекта, реализацию концепции, PR и SMM поддержку отвечало агентство Affect.

Команда Efes Rus провела ряд фокус-групп и глубинных интервью, чтобы четко ответить на вопрос, что же такое лето и летнее настроение для молодежной целевой аудитории. В результате бренд-команде пришла идея о создании летнего пространства бренда на воде.



В первое плавание корабль отправился 3 июня. На верхней палубе была воссоздана атмосфера отдыха в теплых странах: пальмы,песок под ногами, пляжный бар-бунгало, шезлонги и скимборд-бассейн с морской водой. На нижней палубе разместилось пространство для работы и отдыха: уютный коворкинг и лаунж-зона с гамаками и настольными играми.

Марина Дольникова, Marketing Manager, Efes Rus

Сейчас центр любой кампании – это потребитель и, если его не трогает на 100% то, что делает бренд, прорыва у бренда не будет. Мы поставили перед собой задачу не просто рассказать о летнем характере Efes Non Alcoholic через стандартные каналы коммуникации, а погрузить потребителя в концентрированную атмосферу лета, наполненную яркими событиями и впечатлениями





Ирина Мошева, Brand Manager, Efes Rus

Мы хотели создать по-настоящему летнее пространство в самом центре города, для тех, у кого отпускное настроение еще впереди. Необычная концепция корабля с пальмами, песком, пляжным баром и шезлонгами отлично решала эту задачу. Чтобы почувствовать себя на жарком острове и насладиться всеми радостями островного отдыха, нужно было просто прокатиться на плавучем #OstrovEFES!

Проект продвигали через работу с амбассадорами, блоггерами, селебрити, партнерства с ключевыми городскими СМИ, тематические вечеринки, специальные мероприятия.

Весь месяц #OstrovEFES был наполнен разными событиями. По будням действовал коворкинг, в котором работали топовые российские компании: OneTwoTrip, Ostrovok.ru, Одноклассники, Rambler, Альфа-банк, Gett, редакции изданий и другие. Участники сошлись во мнении, что #OstrovEFES – это отличная возможность сменить офисную обстановку на летнюю атмосферу. Казалось бы, рабочий день в нерабочих условиях должен быть менее продуктивным, но на практике вышло иначе. Командам удалось “наштормить” еще больше идей и обсудить еще больше вопросов, а путешествие длиною в день для многих стало отличным тимбилдингом.

Команда Look At Me

Команда One2trip





Команда "Одноклассников"

Команда Gett #OstrovEFES – это возможность сменить офисную обстановку на удивительную летнюю атмосферу. При этом неважно, какая погода за окном, на корабле она очень теплая. Команда Gett провела на корабле чудесный, по-настоящему летний день. Отлично, что работал вайфай и работал хорошо. Нам очень повезло – в выбранный день музыканты (MusicBox) снимали клип, и мы смогли даже в этом поучаствовать. Таким образом у теплого воспоминания о проведенном времени появилась еще и своя песня "Иногда" Андрея Звонкого. Такой тимбилдинг отлично сплачивает людей на очень верной веселой, летней ноте. Спасибо большущее организаторам!

Вечерами по пятницам и субботам на #OstrovEFES гости танцевали босиком на песке под сеты самых горячих dj’s Москвы – Карину Истомину, дуэт Maiden Obey, Алину Калинину и других. Лучшие танцоры Москвы собирали команды и устраивали среди них настоящие батлы. Гости участвовали в зрелищном чемпионате по лимбо, проведенном профессиональными гимнастами. По воскресеньям проводились сеансы пивной йоги с Efes Non Alcoholic. Пивасаны помогали прийти в себя после выходных и подготовиться к трудовым будням.

На мероприятиях побывало много звезд, среди которых Елена Летучая, ST, Аглая Тарасова, Ингрид Олеринская, Егор Корешков, Антон Лаврентьев и другие.

Совместно с The Village и Амедиатекой #OstrovEFES провел специальный показ новой серии “Твин Пикса”, плавно перетекающий в public talk. Легендарный сериал 90-х вернулся на экраны спустя 25 лет, но оставил многих зрителей в замешательстве. Организаторы пригласили кинокритиков, блогеров и друзей, чтобы разобраться во всех тонкостях и отсылках нового сезона. В соцсетях The Village пользователи отмечали друзей, с которыми они хотели бы прийти на мероприятие. По итогу победители получили приглашения на событие и подписку на Амедиатеку.

Издание Wonderzine отметило на #OstrovEFES свой четвертый день рождения. Вечеринку Wonder Boat посетило около 200 приглашенных гостей.

Закрывающим мероприятием стало публичное интервью одного из самых популярных медиа новой волны - The Question - с кинокритиком Антоном Долиным. Регистрация на встречу закончилась через 6 минут после публикации ее анонса.

Нина Шарутина, Marketing Communications Director, Affect

Перед нами стояла непростая задача: сохранить дух и летнюю философию бренда Efes Non Alcoholic, при этом вывести имиджевую составляющую на новый уровень.



Для ее осуществления мы разделили PR-кампанию проекта на два направления - b2c и b2b, чтобы отрабатывать не только вовлеченность потребителей, но и заявить бренд среди партнеров, близких ему по философии и позиционированию.



Мы выстроили территории бренд-присутствия, чтобы не просто отпозиционироваться от других безалкогольных пивных брендов, “играющих” на территориях спорта, музыки и т.д., но и донести главное: Efes Non Alcoholic – бренд не про территорию (хотя выбранная летняя и является лучшим источником донесения основных сообщений), а про эмоции.



Конечно, все рассчитывали, что проект, призванный стать глотком свежего воздуха в душном летнем мегаполисе, “выстрелит” при ожидаемых летних вводных. Погодные аномалии стали сюрпризом для всех, но мы сумели быстро перепозиционировать проект из “свежего островного пространства” в “единственное место, где лето”, что, в конечном итоге, дало нам даже больше, поскольку все искали хотя бы каплю летней легкости и вдохновения.

