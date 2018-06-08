На сайтах «Матч ТВ» и «2x2» появился эксперт–киборг Любовь Киберспортивная

Компания Unilever, селлер Gazprom-Media Digital и агентство Initiative (входит в рекламную группу АДВ) при поддержке телеканалов «2×2» и «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-Медиа») провели для бренда Aхе проект «Открой для себя мир Киберспорта». Центром проекта стали специальные выпуски видео-новостей из мира киберспорта, которые можно было увидеть на портале www.axegame.ru. Анонсы разместили на своих сайтах телеканалы «2×2» и «Матч ТВ».

Специальные выпуски новостей представила ведущая телеканала «Матч ТВ», эксперт-киборг Любовь Киберспортивная. Несмотря на почтенный возраст, Любовь Станиславовна знает толк во всем, что касается кибертурниров, призовых фондов и новостей из мира e-Sports. Каждую неделю она захватывающе рассказывала о самых ярких киберсобытиях, брала эксклюзивные интервью у победителей чемпионатов, делилась фановыми рекомендациями для киберспортсменов. С Любовью Киберспортивной даже самые далекие от мира e-Sports быстро стали с киберспортом «на ты».

Помимо новостей из мира киберспорта на сайте проекта www.axegame.ru были доступны различные игры. Посетители портала могли поучаствовать в КЛИК-БАТЛЕ, посоревновавшись в умении быстро и метко кликать. Самые результативные игроки получили топовые игровые мыши, которые позволили им кликать еще быстрее. Также геймеры могли вдоволь пострелять в АНИМИРОВАННОМ ТИРЕ. Самые меткие и упорные настреляли себе по игровой приставке XBOX ONE.

Опытные кибер-игроки смогли подать свою заявку и принять участие в отборе лучшего игрового момента. Для этого им нужно было загрузить одно из их игровых видео, которое наглядно демонстрировало всю их киберспортивную силу. Победитель, собравший больше всего лайков, выиграл приставку PlayStation 4.

Однако наполнение портала www.axegame.ru не исчерпывалось новостями и играми. Для начинающих полезным и неожиданным стал тест «Кем бы ты был в мире киберспорта?». В разделе «Киберспорт на Матч ТВ» были представлены редакционные материалы, которые помогли даже самым далеким от мира e-Sports людям погрузиться в историю киберспорта в России, первых российских команд и их первых успехах на международной арене.

«Axe — один из первых FMCG брендов в России вышел на территорию киберспорта, став спонсором российской киберспортивной команды Team Empire. Бренд также является официальным спонсором трансляций Starladder с основных мэйдждоров (турниров) по Counter Strike: Global Offensive. Но сейчас мы сделали проект, который интересен не только увлеченным геймерам, но и тем, кто пока не особенно погружен в киберспорт. Для них мы постарались ярко, нестандартно и интересно рассказать, что же из себя представляет мир киберспорта, и бренд Axe здесь выступил своего рода проводником», — отмечает бренд-менеджер Axe Александр Шибанов.

«Этот проект, проведенный нами в партнерстве с агентством Initiative для бренда Axe, стал первым спецпроектом по киберспортивной тематике, который наша компания реализовала с привлечением интернет-площадок телеканалов `Газпром-Медиа Холдинга`, — говорит коммерческий директор Gazprom-Media Digital Екатерина Кинд. — В последнее время киберспорт вошел в число динамично развивающихся направлений, он привлекает внимание крупных брендов, которые заинтересованы в коммуникации с аудиторией киберспортивных турниров».

Результаты проекта превысили запланированные показатели — количество уникальных пользователей сайта проекта составило 569 385.