За разработку креативной концепции и её реализацию отвечало агентство Affect

В канун нового года бренд Alpen Gold запустил по-настоящему праздничную кампанию, где предложил участникам поделиться новогодним настроением с друзьями, коллегами, знакомыми. За разработку креативной концепции и её реализацию отвечало агентство Affect .

К новому году Alpen Gold выпустил серию продуктов в праздничной упаковке: молочный шоколад Alpen Gold Oreo c кусочками печенья, взрывной Alpen Gold Max Fun со вкусом снежного апельсина и набор изысканных конфет Alpen Gold Composition.

Чтобы интегрировать праздничную шоколадную продукцию в digital, осенью 2017 года среди агентств бренд провел тендер на реализацию проекта онлайн.

Перед агентством-победителем Affect встали задачи:

Разработать digital-активацию с построением эмоциональной связи ( «Alpen Gold — это отличные новогодние подарки для всех вокруг. Они отлично подойдут для друзей, знакомых, коллег или тех людей, которых просто хочется порадовать в праздники»);

«Alpen Gold — это отличные новогодние подарки для всех вокруг. Они отлично подойдут для друзей, знакомых, коллег или тех людей, которых просто хочется порадовать в праздники»); Интегрировать в кампанию праздничную продукцию Alpen Gold и построить охват.

Разработка концепции

Каждый год в digital-пространстве происходит одно и тоже: «Тайный Санта», вишлисты, письмо Деду Морозу и другие схожие активности.

Авторы проекта не хотели делать ни сложный проект с множеством шагов, ни похожий на что-то давно известное. Было желание сделать активацию максимально понятной для пользователей с использованием охватных инструментов: интерактивные механики, в которых можно участвовать в 1−2 клика, интересные видео и вовлекающие посты в соцсетях.

Решение

Когда ты делаешь кому-нибудь даже небольшой приятный сюрприз, то уже заряжаешь людей новогодним настроением и передаешь его дальше и дальше по цепочке. Для этого не нужно выдумывать сложных путей и инструментов. Делиться настроением — легко, считают в креативной команде проекта.

Мария Смирнова, менеджер по развитию торговой марки «Мон'дэлис Русь» Новый год — это один из самых главных праздников в нашей стране. Это время взрывного веселья, бесконечных фейерверков, приятных сюрпризов и конечно же подарков. Шоколад — входит в топ потребительских предпочтений при выборе подарка, а миссия бренда Alpen Gold — дарить людям радость. Именно поэтому к Новому году мы поставили перед собой задачу — подарить Новогоднее настроение всей стране. Мы разработали специальную новогоднюю линейку от Alpen Gold, в которую помимо существующего ассортимента в праздничной упаковке, также включили абсолютно новый вкус с ограничением периода продаж AG Max Fun «Снежный вкус апельсина». А наши коллеги из Affect помогли нам правильно донести эмоциональную составляющую продукта до потребителей.

Структура проекта

Сайт: alpengold2018.ru

Центральная активация проходила на сайте проекта, где пользователи создавали новогодние цепочки поздравлений. Они выбирали друзей из «ВКонтакте» и виртуальную открытку с пожеланием, которая отправлялась на стену, выбранным людям. Друзья присоединялись и начинали передавать новогоднее настроение дальше по цепочке. Участники трех самых длинных цепочек получили праздничные сладкие наборы от Alpen Gold.

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Мария Чаклина, Creative Grouphead Affect Когда задумываешь такие простые конкурсы, не ожидаешь, что это может зайти настолько далеко. В какой-то момент нам даже поступила жалоба от женщины, которую умоляли принять участие, потому что в цепочке было уже около ста человек. «Канны» этот проект, конечно, не получит, но сервера нам положили:)



Видеоролик

Идея проекта продолжилась в ролике — его герои построили свою цепочку поздравлений. В основе сюжета лежит история о том, что подарить радость можно любому и сделать это очень легко.

Специально для съемок был построен дом, который похож на домик с упаковки праздничного Alpen Gold — двухэтажная декорация с четырьмя комнатами, общей площадью 200 кв метров, которая возводилась несколько дней.

Блогеры и селебрити

Для участия в проекте были привлечены топ-блогеры: Регина Тодоренко, Анна Хилькевич, Артем Королев и Юлия Барановская. С ними были сняты видеоролики, в которых блогеры запустили и свои цепочки поздравлений на улицах Москвы.

Они предложили случайным прохожим поучаствовать в игре. Каждый участник доставал из мешка праздничный Alpen Gold с описанием человека, которому она предназначается (например, девушке в шапке с помпоном — Alpen Gold Composition), искал подходящего прохожего и дарил подарок. После этого человек тоже вытягивал упаковку Alpen Gold с заданием, и цепочка новогодних поздравлений продолжалась.

SMM

Проект поддерживался в соцмедиа с помощью постов, сториз, розыгрышей.

Например, пользователи VK останавливали гифку-открытку, выкладывали скриншот и отмечали в комментариях друга, которому она подходит больше всего. Каждую неделю 10 комментаторов награждались сладкими подарками. Участников набралось так много, что активация была продлена.

Канвас в Instagram-историях — человек мог перемещаться по посту, смотреть продукт и перейти на сайт.

Итоги кампании

8373 участников из всех уголков России;

2654 цепочек поздравлений создали пользователи;

Самая длинная цепочка состояла из 422 человек;

Около 200 000 посетителей сайта;

1 874 580 просмотров видео у блогеров.

Вирусная механика конкурса так хорошо показала себя, что удалось в несколько раз превысить запланированный KPI по конверсиям создания и продолжения цепочки — план: 1,2%; факт: 4,2%.

Авторам проекта удалось получить более 2 000 переходов в группы Alpen Gold в соцсетях и более 3 000 просмотров видео на сайте проекта.

Состав творческой группы:

Alpen Gold (Mondelez)

Мария Смирнова — Менеджер по развитию торговой марки

Affect

Креативная команда: Александр Сопенко, Мария Чаклина, Анна Олефиренко

Аккаунт-команда: Ирина Петрушина, Елена Чуканова

Техническая команда: Павел Криворучко, Игорь Ней

Дизайн: Илья Сивов

SMM-команда: Роман Колосов, Владимир Коноплёв, Александр Власов

PR- команда: Нина Шарутина, Диана Тугучева.