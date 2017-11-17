В ролике запечатлены искренние эмоции человека, соприкоснувшегося с шедевром

Аукционный дом Christie’s установил в выставочном пространстве Рокфеллер-центра камеру, направив её на посетителей, рассматривающих картину «Спаситель мира» Леонардо Да Винчи. Камера снимала завороженных зрителей, изучающих творение итальянского художника.

Видеопортреты посетителей легли в основу ролика, показывающего встречу зрителей с работой Леонардо. На видео запечатлены Патти Смит, Леонардо ди Каприо, советник по искусству Энтони Грант и многие другие. Необычный эксперимент показал искренние эмоции человека, соприкоснувшегося с шедевром.

«Спаситель мира» - это последняя картина Леонардо да Винчи, которая принадлежала бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, продавшему её на аукционе Christie’s за $450 млн долларов.