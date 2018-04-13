Сервис бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильного телефона запустят уже в 2018 году

Платежная система «Мир» решила создать собственный сервис бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильного телефона после того, как российской компании не удалось договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их «телефонным кошелькам», сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев в эфире «Говорит Москва».

Речь идёт о системе, когда образ карты загружается в мобильный телефон и можно расплачиваться им бесконтактно. Такая система есть у Samsung, Android и Apple Pay, с ними велись переговоры, однако в российской компании решили делать собственное платёжное решение.

«Мы работаем и с компанией Google, и с компанией Apple. Мы понимаем, что это американские корпорации, с которыми у нас сегодня складываются не самые простые отношения. Мы вынуждены это признать. Поэтому сегодня мы планируем сделать собственный сервис, который условно называем „Мир Pay“. Он будет вне зависимости от аппарата или того, что делает сама платформа Google или Apple можно будет организовать удалённую загрузку данных карты в телефон, который использует Android, как операционную систему, но не как Google Pay», — сообщил Владимир Комлев.

Предполагается, что сервис будет запущен уже в 2018 году. Его название «Мир Pay» в настоящее время носит условный характер, и оно может измениться в процессе реализации проекта.

На сегодняшний день картами «Мир» пользуются порядка 35 млн человек. Из них самостоятельно, а не по рекомендации работодателя за картами обратились примерно 3,7 млн.