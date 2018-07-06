Сервис закупил автомобили BMW и планирует перезапуститься в новом сегменте рынка

Сервис каршеринга Anytime, в мае перешедший под контроль совладельца «Делимобиля» Винченцо Трани, приобрёл 500 BMW третьей серии и планирует перезапустится в новом сегменте рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Партия автомобилей приобретена у «Авилона» в финансовый лизинг. Сумма сделки не уточняется, однако по оценкам источника издания, речь может идти об 1 млрд рублей.

На новых машинах не будет характерной для каршеринга оклейки и брендирования, что должно позволить пользователям ощутить себя в полной мере владельцами автомобиля. На автомобилях можно будет выезжать до 200 км от МКАД, а также бесплатно парковаться в Москве и в четырех московских аэропортах.

Отсутствие знаков каршеринга на автомобилях Anytime означает дополнительные расходы для компании, отмечают участники рынка. Каршеринг с опознавательными знаками платит городу 24 тыс. руб. в год за одну машину, что на порядок отличается от стоимости годового абонемента на парковку для юридических лиц: разрешение на парковку на всех платных стоянках города стоит 300 тыс. руб.

«Если автомобили не будут оклеены, компания не получит льготные парковочные разрешения. Соответственно, и окупаться бизнес не будет», — считает представитель сервиса-конкурента.

В мае предоставлять машины бизнес-класса стали и в «Яндекс.Драйв», они добавили в автопарк Mercedes E-класса, BMW пятой серии и Porsche без отличительной для каршеринга раскраски.