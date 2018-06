Главные дискуссии и герои Cannes Lions — в репортаже PR-директора Nectarin Ольги Вяткиной

Утро третьего дня на Cannes Lions 2018 началось с секции Fashion as Cultural Influence. Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала о влиянии моделей, фотографов и дизайнеров на повышение узнаваемости и продаж лучших мировых брендов. Она считает, что «цветные» модели не должны зарабатывать меньше светлокожих: «Сейчас показы мод и реклама выглядят намного лучше, чем раньше, но давайте посмотрим на beauty кампании? Я бы хотела видеть долгосрочные контракты для темнокожих моделей, чтобы они становились лицами брендов».

Кит Вид, директор по маркетингу Unilever, рассказал, как дифференцировать и расширять бренды, а также про необходимость маркетологов и брендов быть гибкими и креативными.

Одним из самых ярких спикеров стала Анджела Арендтс — старший вице-президент Apple по розничной торговле. Анджела отвечает за стратегию, развитие и деятельность офлайн магазинов Apple, а также интернет-магазина и контакт-центров. С момента присоединения к Apple Анджела интегрировала систему беспрепятственного обслуживания клиентов более чем на миллиард посетителей в год с целью обучения, вдохновения, развлечения и обогащения общества. Именно для этого каждый год Apple инвестирует в открытие новых магазинов, создавая потрясающие архитектурные проекты.

Непредсказуемый Конан О’Брайен — комедиант, продюсер и писатель — провел потрясающую секцию с Шакил О’Нилом и Крисом Куомо из CNN. Они обсудили, в чем секрет их успеха в работе с брендами и как маркетологи могут применять подобные методы. Как сказал Шакил, главное — это юмор.

Режиссер Джеймс Марш, обладатель Оскара, рассказал про то, как расширяется спектр возможностей для кинематографистов сегодня. Когда правила постоянно меняются и старый Голливуд рушится, новое поколение кинематографистов должно двигаться вперед, чтобы находить свою аудиторию.

Дэвид Швиммер, американский актер, режиссер и продюсер, рассказал про самую «эксклюзивную» коммерческую компанию в мире для Супербоула-2018. Skittles в этом году сняла минутный ролик, но показала его всего одному человеку на планете — подростку Маркосу Менендесу из Калифорнии. Все остальные зрители могли только видеть его реакцию в live-трансляции на официальной странице бренда в Facebook.

The New Directors' Showcase — одно из самых ярких и ожидаемых событий фестиваля Cannes Lions. Чтобы попасть на просмотр, нужно заранее занимать очередь. The New Directors' Showcase уже 27 лет является площадкой для поиска самых талантливых режиссеров, мечтающих о том, чтобы их видео были показаны аудитории каннского фестиваля. Saatchi & Saatchi в этом году в качестве куратора конкурса пригласило известного кинорежиссера Ридли Скотта. Видео скоро будут доступны по ссылке www.newdirectorsshowcase.tv.

Стив Вранакис, исполнительный креативный директор Google Creative Lab, и Роберт Вонг, вице-президент Google Creative Lab, рассказали о том, как они строят один из самых ценных брендов в мире, оставаясь верными своим основным принципам и убеждениям. Конечно, слова подкреплялись крутыми кейсами. Например, после посещения лагерей сирийских беженцев компания запустила мобильный сайт www.refugee.info. Для берлинского Музея естественных наук был создан потрясающий VR-проект, возвращающий к жизни динозавров.

По-настоящему умный город — это, очевидно, наше будущее. Вопрос в том, готовы ли мы принять эти изменения. 5G заложит необходимую основу для взаимосвязи, предоставляя беспрецедентные скорости передачи данных как для распространения, так и для обработки информации. Фактически, по оценкам экспертов, к 2020 году к интернету подключится 50 миллиардов физических объектов, обещая более умный, безопасный, здоровый и более эффективный мир. На сессии Smart Cities специалисты Volvo и WeWork рассказали, какие новые продукты, услуги и взаимодействия с аудиторией могут быть созданы, почему это важно для местной экономики, как развитие умных городов повлияет на повседневную жизнь потребителей.