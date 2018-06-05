Официальное награждение состоится 20 июня на фестивале «Каннские Львы»

Менее чем через две недели состоится 65-й фестиваль «Каннские Львы». А пока креативные команды студий, агентств и брендов со всего мира пакуют чемоданы, организаторы фестиваля уже начали называть лучших из лучших.

Медиабрендом 2018 года признан Spotify — один из музыкальных сервисов, позволяющий легально и бесплатно прослушивать композиции. В России Spotify не работает официально, однако многие пользователи легко скачивают его через прокси и VPN.

Сооснователь и CEO компании Дэниел Эк получил приглашение на 65-й фестиваль, чтобы лично получить «Каннского Льва». Генеральный директор компании Ascential (владелец «Каннских Львов») Филипп Томас в свою очередь отметил, что Spotify «изменил способ взаимодействия человека и музыки».

Отметим, что Spotify завоевал шесть «Львов» на фестивале прошлого года. Одной из самых известных кампаний сервиса стал проект «Президент плейлистов» — именно такую должность предложили Бараку Обаме, который составлял множество песенных подборок на Spotify.

Напомним, что в преддверии фестиваля Sostav запустил свой традиционный проект «Охота на Каннских Львов», который знакомит наших читателей с российскими конкурсными работами фестиваля этого года. За наиболее понравившиеся кейсы можно проголосовать, выразив тем самым свою убежденность в том, что этот проект достоин «Каннского Льва».