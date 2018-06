Новое пространство стало официальной резиденцией Международного фестиваля креативности

В Москве появилась официальная резиденция Международного фестиваля креативности Cannes Lions. Ею стал новый офис первого креативного агентства HR-коммуникаций Braininglab Employer Cteative Agency.

28 июня новое пространство приняло гостей — здесь состоялась презентация кейсов-победителей Cannes Lions — первая после закрытия фестиваля во французских Каннах. Закрытый показ начался с прохода гостей по красной дорожке на тожественной церемонии открытия. В лучших традициях международного фестиваля гостей встречали фотографы и видеооператоры.

Подход агентства Braininglab ориентирован на то, чтобы HR-коммуникации создавали столь же вдохновляющие и масштабные кампании, как и маркетинговые, достойные «Каннских львов». Открыл мероприятие управляющий партнер Braininglab Дмитрий Рафальский рассказом о том, как компании удалось стать крупнейшим агентством HR-коммуникаций:

«В апреле агентству исполнилось 9 лет! И мы признались всей команде в любви, сделав такой подарок в виде особняка, потому что этот дом создавался для лучшей команды! За время нашего развития было много переломных моментов — команда росла, вместе с ней росла и экспертиза. За первые три года работы мы ворвались в топ агентств Москвы, у нас появились крупные проекты на 7000 участников. С этого момента началась более бодрая жизнь. Мы начали учиться и преподавать, и в тот момент к нам пришла абсурдная идея: а что, если мы привнесем все креативное мышление, маркетинговые инструменты в HR? Мы хотим, чтобы кейсы по построению бренда работодателя и внутренних коммуникаций, смогли стать частью Международного фестиваля креативности „Каннские львы“».

Легенда рекламного рынка, бессменный представитель Cannes Lions в России, вице-президент АКАР Владимир Евстафьев поздравил агентство Braininglab c новосельем и рассказал об истории фестиваля, отметив, что участники мероприятия стали первыми в России, кто увидел кейсы-победители 2018 года в формате презентации:

«Фестиваль идет вслед за тем, как развивается наша индустрия. В этом году Cannes Lions перестроены ровно в той стилистике, как организовано агентство Braininglab. Во главе угла — и это сразу видно — событийная история, история прямого контакта, вынесенная в интернет, которая через онлайн получает огромное развитие. Конкурсы организованы так же. Как только начинается просмотр номинаций PR и реклама ивентов, сразу появляется вопрос: как до такого могли додуматься? По-настоящему стоящая креативная идея в ивенте приводит к гигантскому освещению в СМИ».

Еще одним звездным гостем закрытой презентации фестиваля «Каннские львы» стал Олег Туманов, креативный директор агентства Geometry Global Moscow. Вместе с компанией Tele2 агентство создало кампанию Rain Wi-Fi, которая завоевала серебряного каннского льва в номинации Outdoor и бронзовую статуэтку — в номинации Mobile.

«Началось все с банальной вещи — в который раз Tele2 значительно улучшил связь — обновил 4G в ленинградской области. Так как Tele2 сравнительно недавно вышел на рынок, есть некий флер, что оператор экономит на качестве. Мы стали думать, как сделать так, чтобы показать инновационность провайдера. Чем Санкт-Петербург отличается от других городов? Думаю, у каждого возникает ассоциация — дождь. Появилась задача — придумать дождю реальное применение. Мы обнаружили еще один инсайт — Петербург страдает абсолютно непредсказуемой архитектурной застройкой: когда начинается дождь, вы делаете шаг в арку, и там у вас пропадает связь 4G. Мы решили помочь людям и установили в таких местах роутеры, которые с помощью дождя начинают раздавать Wi-Fi. Идея получать Wi-Wi от непогоды стремительно начала распространяться в СМИ. Имидж Tele2 вырос на 100%, то есть мы удвоили восприятие Tele2 как инновационного оператора в Санкт-Петербурге. Этот кейс настолько вдохновил коллег по всему миру, что один из девайсов сейчас едет в Гамбург», — рассказал Олег Туманов.

Выступление Олега Туманова сменилось первой в Москве презентацией кейсов-победителей Cannes Lions 2018. Креативный директор Braininglab Эльдар Джафаров прокомментировал ролики.

Номинация Glass: The Lion for Change

Победитель Гран-при: Bloodnormal от AMVBBDO (Лондон, Великобритания) для Essity.

Комментарий Эльдара Джафарова: В этом ролике есть ключевое сообщение — почему мы подменяем понятия. Мы же говорим, что солнце — это солнце. Мы не называем его луной, камнем или чем-то еще. Смелый кейс с очень креативной подачей.

Номинация The Innovation Lions

Гран-при достался My Line от Mullenlowe SSP3 (Богота, Колумбия) для Министерства коммуникаций и технологий.

Комментарий Эльдара Джафарова: Возникает вопрос: неужели это никто не придумал до тебя? Согласитесь, примитивно просто. Если есть конкретная проблема: люди отключены от интернет-коммуникаций, у них до сих пор кнопочные телефоны, на нее можно найти креативное, высокотехнологичное решение, тем самым разрешив глобальную проблему в мире.

Номинация The Film Lions

Два Гран-При получили:

Кампания: It’s Another Tide Ad; It’s a Tide Ad; It’s Yet Another Tide Ad; It’s Yet Another Tide Ad Again, для Procter&Gamble от Procter&Gamble (Цинцинати) и Saatchi&Saatchi (Нью-Йорк, США).

Комментарий Эльдара Джафарова: Запустив настолько эффективную рекламную кампанию, реклама другого бренда из того же сегмента бизнеса, автоматически переключает сознание на Tide.

Номинация The Sustainable Development Goals Lions

Гран-при достался Palau Pledge от Host и Havas (Сидней, Австралия) для Palau Legacy Project. Palau Pledge также забрал Гран-при в номинациях Direct Lions и The Titanium Lions, в результате чего их общее количество достигло трех.

Комментарий Эльдара Джафарова: Многие из нас с вами и без агентства придумывали всевозможные кодексы, клятвы, нюансы в плане коммуникации на ивентах. Ролик — это идиллия, рассказ, где есть единство времени, единство действия, единство героя. Собраны очень точные нюансы: это не бланк, это паспорт — отношение совершенно другое. Применены инструменты, когда человек находит тот якорь, с которого невозможно соскочить. Сейчас на рынке рекламы есть тенденция — можно выполнить все заявки из брифа, но если проект не несет никакую пользу для человека, человечества, социума, то это нормально. При этом осуществить какую-то реальную пользу — большой прыжок вверх. Практически все кейсы-победители «Каннских львов» направлены на разрешение проблемы человека.

Партнеры агентства Eurowine провели розыгрыш вина Mouton Cadet среди гостей закрытой презентации кейсов Cannes Lions, которое на протяжении 16 лет является официальным вином «Каннских львов».

Финальной точкой открытия офиса Braininglab стало выступление финалиста «Шоу голос» Оливии Краш.