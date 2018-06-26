В Москве состоится закрытый показ кейсов-победителей Международного фестиваля креативности

28 июня в Москве состоится закрытый показ кейсов-победителей Международного фестиваля креативности «Каннские львы» в особняке агентства Braininglab, в мероприятии примет участие официальный представитель фестиваля от России Владимир Евстафьев.

Накануне завершился Международный фестиваль креативности «Каннские львы». Агентство Braininglab решило привезти фестиваль в Москву и в рамках открытия нового офиса BrainingDome организует закрытый показ кейсов-победителей разных лет.

Закрытый показ состоится при участии приглашенных HR-экспертов крупных российских компаний.

«Каннские львы» — наиболее авторитетный фестиваль производителей рекламы, самое значимое событие мировой рекламной жизни. Признание жюри фестиваля — наивысшая награда за креатив в области рекламы на телевидении, в кино, печатных изданиях, наружной рекламе и в области медиастратегий.