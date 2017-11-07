Министр экономического развития РФ пригласил 15 человек из 4 тысяч подавших резюме в соцсети на личное собеседование



Соцсети

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что просмотрел четыре тысячи присланных ему в Facebook резюме и отобрал 15 для проведения собеседований с кандидатами.

«Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве», - написал Орешкин в социальной сети. При этом министр отметил, что получил большое количество резюме от молодежи.

Он планирует начать собеседования после саммита АТЭС, который пройдет на этой неделе во Вьетнаме. После соблюдения всех необходимых формальных процедур по трудоустройству, Орешкин представит общественности этих людей и расскажет о направлениях их будущей деятельности.

Кроме того, высококвалифицированные кандидаты, чьи резюме по каким-то причинам не подошли министру, смогут участвовать в конкурсе «Лидеры России». Для участников объявлен конкурс на 25 вакансий. «Мы разошлем ссылку на эти конкурсы примерно 500 соискателям, которых мы отобрали из общего объема резюме», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Орешкин отметил большое количество резюме от студентов и молодёжи. В связи с этим он решил под сложившийся запрос открыть новую программу практики с 1 февраля 2018 года.

Ранее министр заявлял о том, что Министерство экономического развития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами, и предложил всем, кто хотел бы работать в министерстве, направлять ему резюме в Facebook. «Каждое резюме рассмотрю лично»,- сообщал он.