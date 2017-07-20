Как блогер Sickick привлек внимание к своему творчеству при помощи модной вертушки



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Блогер из Канады по имени Sickick записал и исполнил поп-композицию при помощи спиннера и внутренностей музыкальной открытки и выложил ролик у себя YouTube-канале. Ролик набрал 134 тысячи просмотров.

Видео начинается с того, что молодой человек в маске Sickick, сидя за синтезатором, разрывает открытку, достает внутренности и соединяет с самым модным и, на первый взгляд, бесполезным устройством для снятия стресса – спиннером. Затем он раскручивает авторский музыкальный инструмент и записывает получившийся сэмпл. Еще пара ловких движений по клавишам, голос, и получается поп-композиция.

Благодаря этой находке подписчики блогера теперь считают парня «одним из самых креативных артистов современного поколения».

Fidget hand spinner или просто спиннер придумала еще в начале 90х годов инженер Кетрин Хеттингер. Одна из версий появления в мире этой забавы такова: однажды американка увидела, как дети кидают камнями в полицейских и решила придумать успокаивающую игрушку.

Благодаря канадскому блогеру, миссия спиннера оправдалась: нехитрое устройство не просто занимает руки, снимая стресс крутящего, но и побуждает к творчеству. А может быть, здесь гаджет и вовсе выступает, как удачная попытка самопиара через модную игрушку, которая у всех на слуху. Если ты вяжешь крючком – ты «зашквар», но если ты при этом используешь спиннер, тогда добро пожаловать на Олимп!