Все о продвижении игры World of Warships с помощью 8 блогеров и 1 корабля

Студия Wargaming решила собрать популярных видеоблогеров и отправить их на паруснике в открытое море. Там блогеры прошли через настоящие морские испытания вместе с курсантами-моряками на легендарном барке Крузенштерн. Победитель реалити-шоу «Блогеры по-флотски» получил приз в 1 млн рублей. Проект была запущен специально для продвижения игры World of Warships.

Осенью 2016 года видеоблогеры отравились в шестидневное морское путешествие на паруснике Крузенштерн. Легендарный барк был построен 90 лет назад и используется как учебное судно. Сначала блогеров было 10, но в первой серии проекта на берегу остались Никита Морозов и Филипп Марвин. В результате в плаванье отправились Афоня, Лена Лисовская (Лиса рулит), Дмитрий Шилов, Александр Кондрашов, Ник Черников, Анна Бонд, Bantik Boy, Eugene Sagaz.

Участники проекта учились основам морского дела и тренировались наравне с курсантами морских училищ. Победитель реалити-шоу (им стал Ник Черников) получил приз – 1 млн. рублей. За время проекта блогеры пересекли Черное, Средиземное, Мраморное и Эгейское море. Шоу было снято специально для продвижения многопользовательской игры World of Warships.

Идея создания реалити-шоу родилась внутри PR-департамента Wargaming. В компании решили не привлекать стороннее агентство для работы над проектом. Поэтому команда сама работала над креативной концепцией шоу. Авторы пригласили режиссерскую команду Tashe, за идейную часть отвечал Юрий Дегтярев.

Главная цель кампании – расширить целевую аудиторию игры World of Warships. Игра пользовалась популярностью у людей в возрасте 35+, но в компании хотели сделать бренд узнаваемым и среди молодежи. Именно поэтому было решено использовать видеоблогеров, современных звезд интернета.

Исходя из целей кампании, авторы проекта выбрали формат реалити-шоу с блогерами. Так можно привлечь более молодую аудиторию, считают в Wargaming. В шоу рассказывалось о путешествии блогеров, о том, как они переносят необычные условия: качку, закрытое пространство, распорядок дня, непривычное питание и тяжелые задания. Авторы взяли формат ТВ-контента (реалити-шоу) и добавили новый актуальный элемент – популярных видеоблогеров. Реалити-шоу транслировалось в интернете: на канале проекта на YouTube, на сайте и блогерами на их собственных каналах. Телеверсия проекта была показана в эфире белорусского телеканала ОНТ в январе 2017 года.

По договоренности с блогерами для рекламы проекты использовались их каналы и профили в социальных сетях (на каждого из участников подписано от 500 тыс. до 1,9 млн. человек). Информационным партнером проекта стала социальная сеть «ВКонтакте», интернет-партнер - MTX connect.

Алена Козуб, PR-менеджер компании Wargaming, куратор проекта «Блогеры по-флотски»

Большая часть работы была проделана командой проекта – сотрудниками Wargaming. Мы не агентство, не production-студия, которая бы специализировалась на подобных проектах, поэтому создание контента, который будет соответствовать телевизионному уровню, для нас стало определенном вызовом.



Изначально у нас было общее видение формата проекта, понимание того, сколько серий мы хотим, какой будет хронометраж (длительность одной серии составила примерно 15 минут для удобства просмотра в Интернете), локация (легендарный барк Крузенштерн) и ориентировочный список участников. Далее режиссерская команда и сценарист «нанизывали» идеи и решения на общую канву, что было непросто в условиях постоянно меняющегося расписания на корабле.



Съемки были непростыми – многие вещи, о которых мы договаривались с представителями корабля буквально «на берегу», в море оказались невозможными для реализации по тем или иным причинам. Команде приходилось на ходу накидывать новые идеи, вдохновляться беседами с командой корабля и бывалыми моряками. Влияло и расписание корабля – съемки проводились во время стандартного учебного рейса, на корабле присутствовали более 150 курсантов. И нам нужно было учитывать и их расписание.



Вы знаете, почему форма, в которой Шилов снимался, отличается от формы других участников? Оказалось, что самая большая форма из всей размерной линейки ему была мала. И пришлось срочно искать на корабле замену, перешивать логотипы проекта руками. Таких ситуаций было очень много – на суше предусмотреть все практически невозможно, хоть мы и очень старались. В порты корабль не заходил. А какой запас таблеток от укачивания мы везли с собой! И хорошо, что они понадобились только один раз.

Для авторов кампании проект стал экспериментом. По подсчетам Wargaming шоу набрало окло 7 млн просмотров, включая посты блогеров о своем путешествии. Авторы отмечают, что обзор блогера Дмитрия Ларина, который набрал 1,2 млн. просмотров также принес дополнительные просмотры самому шоу.