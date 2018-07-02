Цена телефона составит порядка 6 тысяч рублей

Продажи обновленной модели телефона-слайдера Nokia 8110 стартовали в России. О перевыпуске легендарного телефона Nokia было объявлено еще в феврале текущего года.

Телефон имеет хорошо знакомый простой в использовании интерфейс и интуитивный тактильный механизм, позволяющий отвечать на звонки и завершать вызовы открытием/закрытием крышки-слайдера. Nokia 8110 оснащена 4 Гб памяти, MP3-плеером, 2-мегапиксельной камерой, а также поддерживает LTE и 3G и имеет традиционную для телефонов компании долговечность и надежность.

На российском рынке устройство будет представлено в черном и желтом цветах, его цена составит порядка 6 тысяч рублей.

Оригинал данной модели был выпущен в 1996 году. Из-за своей необычной формы телефон-слайдер получил народное название «банан», а также обрел бешеную популярность за счет появления в фильме «Матрица».

В 2017 году Nokia перевыпустила Nokia 3310. Он получил точно такой же экран, как и новый 8110. Позже была выпущена версия с 4G и возможностью «раздавать» интернет по Wi-Fi.