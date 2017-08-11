К задаче проверки качества золота креативщики подошли с юмором



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Необходимость сохранения памятных драгоценных украшений без вреда при проверке качества золота легла в основу концепций рекламных роликов казахстанского ломбарда.

В Центральной Азии золото тесно связано с народными традициями. Как правило, у каждого фамильного украшения есть своя история. Воспоминания, связанные с золотом, могут быть повреждены царапинами или кислотой при определении пробы, предупреждает реклама. Поэтому, чтобы сохранить украшения для будущих поколений следует обращаться к профессионалам.

Ролики для «М-Ломбарда» созданы агентством on/off, Казахстан.