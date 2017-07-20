Гигантские марионетки не помещаются ни в одном театре, поэтому труппа театра колесит по всему миру, давая уличные представления

375-ю годовщину Монреаля жители отпраздновали грандиозным парадом гигантских марионеток. На улицы второго по величине города Канады вышли огромные куклы французского уличного театра Royal de Luxe. Каждая из марионеток достигает в высоту 15-20 метров.

В Монреале парад начался с колокольного звона и девочки-марионетки. Гуляя по городу, девочка вместе с другими куклами в течение трех дней «рассказывала» трогательные истории. Средняя скорость кукол составляет 2-2,5 км в час.

Марионетки двигаются благодаря сочетанию механики, гидравлики и людей, дергающих за «ниточки». Для достижения нужного эффекта одной куклой должны одновременно управлять до 25-30 человек. Благодаря этому марионетки двигают руками, переступают ногами при ходьбе, моргают и даже вздыхают.

Уличный театр Royal de Luxe создан в 1979 году. Первые представления с гигантскими куклами были даны в 1990-х годах. С тех пор труппа колесит по миру, посетив уже около 200 городов в 40 странах и на пяти континентах. Их спектакли можно увидеть от Франции до Марокко, от Камеруна до Китая, от Новой Зеландии до Мексики.