Discovery Channel запустил программу о первом в истории участии россиян в знаменитых американских гонках на соляном озере Бонневиль. Дмитрий Бобров, режиссер проекта, рассказал Sostav, как снимают соль и скорость.
В американском штате Юта находится гигантское высохшее соляное озеро Бонневиль. Бескрайняя ровная поверхность как нельзя лучше подходит для гонок. Уже больше ста лет мотогонщики соревнуются на грани человеческих возможностей. Соперники здесь не важны, главное – побить новый рекорд. До 2016 года представители России и СССР никогда не участвовали в гонках на соляном озере.
Парни из команды Fine Custom Mechanics стали первыми россиянами, которые приняли участие в знаменитых гонках. Чемпион России и мира по кастомайзингу Сергей Мальцев, лучший кастомайзер России 2014 и 2015 года Михаил Антонов, механик Андрей Никитин при поддержке единомышленников собрали уникальный мотоцикл «Бонни» на базе легендарного советского «Урала» М-72 и попытались установить на нем мировой рекорд скорости. Вместе со студией Script.Shot.Sound команда сняла документальный фильм о своих приключениях. В августе программа появилась в эфире Discovery Channel.
«В 2014 году мы приехали с мирового чемпионата в Кёльне, а у нас в это время как раз начался кризис, и валютный курс стал практически в два раза выше. И, так как мы заказываем все запчасти из-за границы, а с ростом курса они резко подорожали, многим наша работа стала просто не по карману, да и мотоциклы – это не то, что необходимо людям во время кризиса. Тогда Мишка и предложил построить мотоцикл, чтобы прокатиться по Бонневилю, и я подумал - работать можно либо за деньги, либо за идею, а эта идея великолепна. Правда, если бы мне пришлось описать проект «Бонни» в трёх словах, то это были бы слова «мечта», «команда» и, скажем так, «крах» семейному бюджету», - рассказал Сергей Мальцев.
Россияне выступали в категории «ретро», где предыдущий рекорд скорости составлял 185 км/ч. Чтобы его побить, им нужно было выжать из «Бонни» как минимум 210 км/ч. Им удалось достичь этого показателя на максимуме, но официальным их рекорд так и не стал, потому что из-за неполадки двигателя средняя скорость оказалась ниже. Фильм был снят киностудией Script.Shot.Sound на собственные средства при творческой и финансовой поддержке Mail.Ru Group.
Дмитрий Бобров Руководитель студии “Script.Shot.Sound”
В США началась неизвестная для нас территория и законы. Имея достаточный опыт съемок за границей, мы понимали, что лучше не попадать в конфликтные ситуации и решили действовать как туристы. Поэтому выбрали компактную камеру, чтобы не привлекать внимание. Мы посмотрели много фильмов о Неделе скорости на Бонневилле и понимали, что снимать близко к мотоциклу просто не сможем. Мы выбрали длиннофокусную оптику, чтобы с большого расстояния снять проезд мотоцикла по треку. И все было здорово, пока наш звукорежиссер Александр не достал микрофон-пушку с ветрозащитой и удочкой. В этот момент он стал главным объектом внимания. К нему сразу подошли организаторы и попросили оплатить профессиональную съемку в размере 5000 долларов США. Так мы остались без звука.
Мне, как оператору, повезло. Я не был рядом и снимал другие кадры в толпе. Меня спасла моя маленькая камера, с ней я не привлекал внимание. Вообще, организаторы знали, что мы снимаем фильм про свою команду и не собираемся продавать материалы на телевидение. Но вероятно, что-то изменилось. Нам пришлось продолжить съемки в стиле «Джеймса Бонда».
Мы не могли приехать в Бонневилль без коптера. Мы просто обязаны были показать дальние и общие планы этого легендарного места. Однако в США снимать на коптер без лицензии запрещено. Естественно у нас ее не было, потому что мы из России. Но были и более серьезные проблемы. Мало того, что в США нельзя просто так летать, так еще и над Бонневиллем это отдельно запрещено. Полеты над треками категорически запрещены.
Я вспомнил фразу моего мастера: «лучше снять и извиниться, чем не снять». Мы из России и знаем что такое снежные поля. И соленый Бонневиль очень похож на снежное поле. В нашем автодоме был комплект спального белья и я решил что можно замаскироваться «под сугроб». Мой второй оператор Олег и продюсер Анастасия пешком отошли на километр от трассы, накрылись простыней, чтобы слиться с солью, и аккуратно запустили коптер. По рации мы говорили им, все ли в порядке.
Эта небольшая хитрость помогла нам снять удивительные кадры Бонневилля, и как выяснилось потом, мы были первыми, кто вообще это снял. Мы показали кадры местным американским гонщикам, они были поражены. Никто из них не видел гонки на Бонневиле с высоты. Почему нельзя летать? Организаторы боятся, что коптер или его части могут упасть на трек. Придется вызывать специальную бригаду, которая тщательно осмотрит весь трек (около 3-х миль) пешком. В 2016 году был установлен рекорд в 710 км/ч. При такой скорости даже самое маленькое препятствия может стоить жизни. Мы летали рядом с треком и, конечно, никогда не поднимались над ним. Сохраняли безопасную зону.
Фильм «Бонни. Русский рекорд на соляном озере» является примером стремления к цели. Мы хотели создать продукт не хуже западного. Поэтому одновременно было поставлено две цели: уникальный русский мотоцикл на Неделе Скорости и фильм международного уровня. Это история о мечте и вере. Фильм должен побудить молодых ребят заниматься любимым делом. Современные технологии отдалили людей от ручного труда. Многие не могут жить без смартфонов. Мы хотели показать настоящую жизнь с ее трудностями и радостями. Надеюсь зрители увидят не просто историю о мотоцикле, они увидят умение идти к цели. И не важно кто ты: сварщик, кастомайзер или повар, например. Умение добиваться целей - очень важный навык в современной жизни.
У меня была мечта - создавать фильмы для Discovery Channel. Раньше она казалась мне несбыточной. И мне потребовалось 10 лет ежедневного труда, чтобы исполнить свою мечту. Я благодарен своей команде за то, что они были, есть и будут моей семьей!