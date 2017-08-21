Discovery Channel запускает программу о первых российских участниках гонок на озере Бонневиль

Discovery Channel запустил программу о первом в истории участии россиян в знаменитых американских гонках на соляном озере Бонневиль. Дмитрий Бобров, режиссер проекта, рассказал Sostav, как снимают соль и скорость.

В американском штате Юта находится гигантское высохшее соляное озеро Бонневиль. Бескрайняя ровная поверхность как нельзя лучше подходит для гонок. Уже больше ста лет мотогонщики соревнуются на грани человеческих возможностей. Соперники здесь не важны, главное – побить новый рекорд. До 2016 года представители России и СССР никогда не участвовали в гонках на соляном озере.

Парни из команды Fine Custom Mechanics стали первыми россиянами, которые приняли участие в знаменитых гонках. Чемпион России и мира по кастомайзингу Сергей Мальцев, лучший кастомайзер России 2014 и 2015 года Михаил Антонов, механик Андрей Никитин при поддержке единомышленников собрали уникальный мотоцикл «Бонни» на базе легендарного советского «Урала» М-72 и попытались установить на нем мировой рекорд скорости. Вместе со студией Script.Shot.Sound команда сняла документальный фильм о своих приключениях. В августе программа появилась в эфире Discovery Channel.

«В 2014 году мы приехали с мирового чемпионата в Кёльне, а у нас в это время как раз начался кризис, и валютный курс стал практически в два раза выше. И, так как мы заказываем все запчасти из-за границы, а с ростом курса они резко подорожали, многим наша работа стала просто не по карману, да и мотоциклы – это не то, что необходимо людям во время кризиса. Тогда Мишка и предложил построить мотоцикл, чтобы прокатиться по Бонневилю, и я подумал - работать можно либо за деньги, либо за идею, а эта идея великолепна. Правда, если бы мне пришлось описать проект «Бонни» в трёх словах, то это были бы слова «мечта», «команда» и, скажем так, «крах» семейному бюджету», - рассказал Сергей Мальцев.

Россияне выступали в категории «ретро», где предыдущий рекорд скорости составлял 185 км/ч. Чтобы его побить, им нужно было выжать из «Бонни» как минимум 210 км/ч. Им удалось достичь этого показателя на максимуме, но официальным их рекорд так и не стал, потому что из-за неполадки двигателя средняя скорость оказалась ниже. Фильм был снят киностудией Script.Shot.Sound на собственные средства при творческой и финансовой поддержке Mail.Ru Group.

Дмитрий Бобров Руководитель студии “Script.Shot.Sound”